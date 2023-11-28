2023 MAMA Awards︱SOMI冧莊做主持 東方神起出道20年再獲獎

韓國年度音樂盛事MAMA大獎(MAMA Awards)，今晚於日本東京巨蛋舉行，是次頒獎禮將分為兩天舉辦，出席的藝人有TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、Kepler、JUST B、李泳知、Street Woman、Fighter2及Yoshiki等偶像紅星。

今屆MAMA Awards第一天的主持人，繼續由上年主持大獲好評，BLACKPINK的師妹SOMI(全昭彌)擔任，第二天的主持人則交由朴寶劍負責。今年MAMA Awards以ONE I BORN為主題。老牌男團東方神起，獲頒發The star of 「INSPIRING ACHIEVEMENT」，隊長允浩表示：「我們已經很久沒有參加MAMA Awards了，非常感謝能獲得這個有意義的獎項。事實上，這個獎項是由fans所得的，多謝你們的支持。」