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娛樂
2023-11-28 21:15:11

2023 MAMA Awards︱SOMI冧莊做主持 東方神起出道20年再獲獎

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SOMI的裝扮，獲日本傳媒大讚。

韓國年度音樂盛事MAMA大獎(MAMA Awards)，今晚於日本東京巨蛋舉行，是次頒獎禮將分為兩天舉辦，出席的藝人有TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、Kepler、JUST B、李泳知、Street Woman、Fighter2及Yoshiki等偶像紅星。

今屆MAMA Awards第一天的主持人，繼續由上年主持大獲好評，BLACKPINK的師妹SOMI(全昭彌)擔任，第二天的主持人則交由朴寶劍負責。今年MAMA Awards以ONE I BORN為主題。老牌男團東方神起，獲頒發The star of INSPIRING ACHIEVEMENT，隊長允浩表示：「我們已經很久沒有參加MAMA Awards了，非常感謝能獲得這個有意義的獎項。事實上，這個獎項是由fans所得的，多謝你們的支持。」

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組成超過20年的男團東方神起，，獲頒發The star of 「INSPIRING ACHIEVEMENT」獎。

 

 

昌珉則以日語說道：「我真的很感激，能夠在一個很棒的地方(日本)，很棒的人陪伴，獲得如此精彩的獎項。我想我能夠獲得這個獎項，要感謝優秀的工作人員，和熱情的fans為我們加油鼓勵，我認為這個獎項應該歸功於他們。」今年迎接出道20周年的東方神起，專輯總銷量突破1,000萬張。他們的新歌曲《Down》，將於12月1日凌晨於YouTube首播。

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