2024上海電視節｜《新聞女王》推電影版 鍾澍佳盼可彌補劇情碎片

鍾澍佳率領《新聞女王2》多位演員上台，他預告黃宗澤在第二部的戲份很多。

無綫在會上宣布他們與優酷、騰訊合作8部電視劇，當中包括現正熱播的《反黑英雄》，還有《法證先鋒6》、《黑色月光》、《新聞女王2》、《巨塔之後》、《巾幗梟雄之懸崖》、《企業強人》及《刑偵12》。黃宗澤、袁偉豪就最威水，各有兩部劇在手。

無綫總動員飛到上海出席《2024上海電視節 Hello Hong Kong 》，出席活動的除了無綫高層曾志偉、金牌監製鍾澍佳外，還有林保怡、陳豪、陳展鵬、馬國明、黎耀祥、譚俊彥、黃宗澤、胡定欣、龔嘉欣、姚子羚、劉佩玥、蔡潔、張曦文、陳曉華等。

儘管《新聞女王》已播畢一段時間，但大陸網民仍然非常喜愛這部劇集，除了已知會開拍續集外，鍾澍佳更在活動上宣布開拍電影版。他稱創作《新聞女王》前後花了廿年的心血，坦言續集的劇本差不多完成，但發現創作過程中發現故事出現一個缺口，認為需要開拍電影版，而電影版的內容可以補上那個缺口，令整個故事更完整。

黃宗澤戲份重

有份參與拍攝的黃宗澤、高海寧、陳曉華、譚俊彥及馬國明亦在台上分享感受。鍾澍佳在台上直接指黃宗澤在第二集會對付「Man姐」佘詩曼，是很重要的角色，其餘反派角色就有馬國明、陳曉華，譚俊彥則是正派角色。

黃宗澤表示很開心可以參與《新聞女王》，自己雖然在彩蛋環節出現，但令觀眾一直都希望他可以繼續出現，而自己一直跟佘詩曼未曾合作過，坦言很開心可以在續集出現。