2024年劇集推介｜Disney+獨家BST防彈少年團紀錄片 Netflix睇《低谷醫生》

農曆新年即將到來。長假期最適合用來煲劇，Disney＋和Netflix已公佈1月份上架影片清單，為大家精選多部2024年精彩劇集和綜藝節目。當中Disney+獨家BST防彈少年團紀錄片及 Netflix奧斯卡影后楊紫瓊新劇《孫家兄弟》都獲好評，值得花時間追劇。

Disney＋劇集推介 1.《殺人者的購物中心》 《殺人者的購物中心》 上架日期：1月17日 由《鬼怪：孤單又燦爛的神­­­》、《九尾狐傳》「國民老公」李棟旭主演，劇中飾演女主角的叔叔。女主角金慧峻曾演《Connect：連瞳》、《屍戰朝鮮》，被稱為「怪物級新人」，全新組合加上劇情改編自大熱同名小說，令人非常期待。 劇情講述女大學生鄭智安(金慧峻 飾)受到一連串莫名而且技術高超的刺客襲擊後，為保命而逃離到兒時生活的住所匿藏。鄭智安想起自父母離世後一直照顧自己、但又突然「自殺」離世的叔叔鄭鎮萬(李棟旭 飾) 的教誨，並利用過去的經驗幫助自己一次又一次逃出困境。可是情況並沒有好起來，鄭智安開始走投無路，她一步一步揭開叔叔所隱藏的過去，了解為何如此多人渴望進入正在身處的地方，以及屋內為何收藏著大量的軍火…

Disney＋劇集推介 2. 《BTS Monuments: Beyond The Star》 上架日期：已上架 歷時３年製作、一共８集，BTS防彈少年團全員入伍後最新紀錄片。共計255分鐘的紀錄片當中，記錄了BTS成軍10年的重要時刻。有BTS還是練習生的片段紀錄，也有7位成員的獨家訪問片段，還有「BTS之父」房時爀的訪問，將會有60%片段屬於首度曝光畫面。觀眾可以以最貼近的角度了解BTS，絕對值得期待！

Netflix劇集推介 1.《孫家兄弟》 上架日期：已上架 《孫家兄弟》由楊紫瓊、李松璞和錢裕揚主演。故事以台灣黑幫作背景，實情講家庭關係。劇情講述台灣黑幫大佬突然被刺殺，他的長子國偉（錢裕揚 飾），從小就被訓練成一位冷血殺手，長大後加入幫派。面對父親被殺，他要馬上趕到洛杉磯保護已斷絕來往多年的媽媽艾琳（楊紫瓊 飾），以及對家族社團背景毫不知情的弟弟布魯斯（李松璞 飾）。雖然一家人面對無數敵人追殺，但從中也體會到手足之情和明白了家的意義。

Netflix劇集推介 2. 《盲婚試愛：瑞典篇》 上架日期：1月12日 《盲婚試愛》是一部真人實境相親節目，過往有《盲婚試愛：巴西篇》和《盲婚試愛：日本篇》，非常受觀眾歡迎。新一輯將移師到瑞典舉行，探索北歐人的愛情觀。三十位單身的男女在無法見面，只靠聊天的情況下約會10日。表白求婚後才能正式見面，其後雙方會安排去度蜜月旅程，透過真實相處可更了解對方，最後每對情侶都要舉辦婚禮，並在台上決定分手還是結婚。