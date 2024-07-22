2024年最佳新人NCT WISH 一周內連續3天登中韓日三大音樂節(有片)

NCT WISH昨日出席《2024 SBS夏日歌謠大戰》。

成員平均年齡只有18歲的韓國男團NCT WISH，一星期內連續3日登上中韓日三大音樂節。被譽為「2024年最佳新人」的NCT WISH，在7月19日亮相澳門銀河綜藝館，這個由中國最大音樂平台QQ音樂主辦的大型音樂盛典《騰訊音樂娛樂大賞2024》(TMEA 2024)，NCT WISH在舞台上呈現他們的代表作之一的《SONG BRID》，讓澳門樂迷感受他們獨特的舞台魅力。

NCT WISH成員由16至21歲，非常年輕。

緊接著，昨日7月21日，NCT WISH登上韓國《2024 SBS夏日歌謠大戰》，作為今年出道僅6個月的新人，他們憑藉極致清爽又充滿活力的表演，在節目上獻唱了《SONG BRID》，以及翻唱了師兄男團神話(Shinhwa)的歌曲《Eusha！Eusha！》，他們的跳唱實力在現場贏得一大片掌聲。 ▼昨晚登上《2024 SBS夏日歌謠大戰》，獻唱神話的歌曲《Eusha！Eusha！》。▼

7月22日今晚，NCT WISH將登上日本富士電視台的《Mezamashi Live》，隨著他們在日本市場的地位不斷鞏固，他們勢必徹底吸引當地粉絲的目光。NCT WISH於7月1日發行第二張單曲《SONG BRID》韓國版，首周銷量就突破53萬張，創下今年K-Pop出道藝人的最新紀錄，充分展現他們在音樂的實力。 NCT WISH接連登上中韓日3大音樂盛典，在亞洲地區舞台上，展現獨特魅力，無愧「2024年最佳新人」的稱號。