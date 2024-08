2024香港小姐競選︱JW性感 Yumi華麗 Windy優雅 演繹主題曲MV

《Proud To Be A Woman》MV,將於明天首播。

《2024香港小姐競選》將於下月舉行,大會為隆重其事,特別找來趙增熹作曲、劉易昇填詞,創作主題曲《Proud To Be A Woman》,並交由JW王灝兒聯同「聲夢小花」鍾柔美(Yumi)、詹天文(Windy)攜手獻唱。15位佳麗將在《Proud To Be A Woman》MV女裡華麗現身,並在明天首播。

JW、Yumi和Windy,將以兩大不同風格造型亮相,分別是白色系的「自信閃耀Woman」團隊服,及展現個人特色的solo服。三人當中,以JW的造型最為搶眼,JW先以黑色閃石緊身晚裝造型坐在寶座上sharp醒亮相,配以舞台華麗射燈及霸氣甫,相當impressive;之後換上白色低胸露肩晚裝的她,裙襬上佈滿雪紡Ruffle,感覺猶如披了嫁衣。