2024香港小姐競選︱JW性感 Yumi華麗 Windy優雅 演繹主題曲MV

JW、Yumi和Windy，將以兩大不同風格造型亮相，分別是白色系的「自信閃耀Woman」團隊服，及展現個人特色的solo服。三人當中，以JW的造型最為搶眼，JW先以黑色閃石緊身晚裝造型坐在寶座上sharp醒亮相，配以舞台華麗射燈及霸氣甫，相當impressive；之後換上白色低胸露肩晚裝的她，裙襬上佈滿雪紡Ruffle，感覺猶如披了嫁衣。

Yumi和Windy則分別以紅、白裝型上陣，造型既具青春氣息，亦散發仙氣。日前《無綫娛樂新聞台》直擊JW、Yumi和Windy錄音情況，3位受訪時笑言歌曲風格猶如主題樂園公主歌曲，又謂錄音時腦海浮現出城堡、煙花、公主裙等不同畫面，JW說：「我自己好鍾意，我平時都聽開呢個類型嘅歌，同埋覺得好配合成件事，加埋啲歌詞真係好有畫面，真係有種Proud To Be A Woman嘅感覺！」

她們又指，由於整首都是英文歌，需要特別留意歌詞的咬字和發音。Yumi說：「有好夢幻嘅感覺，好開心可以唱到。」Windy則自爆兒時曾有港姐夢：「我細個係想參選港姐，大個就冇咗呢個諗法，但好開心可以唱到呢首歌。」