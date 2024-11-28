2025賀歳片《臨時決鬥》角色造型首曝光 古天樂拍煞科戲成演員打卡對象

古仔跟Gigi再拍賀歲電影，今次在片中扮演一對夫妻，梁詠琪說：「同丹妮、秀娜、蝦頭一齊練拳準備呢部戲都好開心，識到佢哋好開心，相隔多年再同古仔合作感覺好新鮮，今次再次同佢做夫妻，感覺幾得意，好親切感覺。我拍第一部戲時已認識導演，當時佢幫我試鏡，識咗咁多年第一次合作，多謝導演畀我好大發揮空間。」王丹妮說：「內心一直好想拍一次喜劇，今次終於願夢成真，有機會同全新演員組合合作，喺佢哋身上學到好多拍喜劇的技巧。同埋有某幾日連續拍攝完泰拳動作，嗰幾個朝早起身都周身肌肉酸痛，但成功做到拍攝要求嘅動作之後，滿足嘅感覺真係難以形容。今次對角色係一個挑戰，對王丹妮亦係一個挑戰，經此一役自己成長咗，更加無畏無懼，係好寶貴嘅拍攝體驗。」周秀娜表示：「對於我來講係新鮮刺激拍攝過程，特別係我同丹妮的一場拳擊比賽，整個過程好滿足，我哋好少用到替身，所以好有成功感，開心滿足。」