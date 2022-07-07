21克公寓｜陳敏兒首度剖白廖啟智離世感受 兒子受託承諾代照顧家人

由阮小儀和陳健安(安仔)主持的ViuTV節目《21克公寓》，將於明晚(8日)播出最後一集，壓軸請來藝人廖啟智(智叔)遺孀陳敏兒和二兒子文信，分享智叔離世前後的感受。這是陳敏兒與兒子在智叔逝世後首次受訪，她希望能鼓勵大家在難過時仍能勇敢面對各種難關。訪問期間，兩位主持都忍不住感動落淚，當敏兒憶述怎樣照顧患癌的智叔時，令小儀憶起自己當年怎樣去照顧臨終前的爺爺，忍不住感觸落淚，反要陳敏兒安慰她。

去年3月智叔因胃癌逝世，終年66歲，陳敏兒在安息禮上播出短片總結丈夫智叔的一生，大讚對方是個好丈夫、好爸爸、好演員，甚至是醫生口中的A+病人，她作為妻子以智叔為榮。陳敏兒受訪時坦言，當時毫無心理準備，所以是衝擊十分大，因為智叔每天都會去跑山，生活健康，因腸胃不適到醫院檢查，不料發現患癌陳敏兒：「個日檢查之後，醫生就即刻通知係胃癌，擴散咗去個肝度。佢只得返一個月嘅時間。點想像到三個禮拜前一個咁健康嘅人去跑蚺蛇尖，三個禮拜後就同我講佢得返一個月命？」陳敏兒表示，智叔從沒想過自己這麼快就要離開，大受打擊和一度沒法接受，但隨後，智叔就積極樂觀地抗癌，更笑言好想看到兒子們的婚禮。

臨別說出肯定智叔的心底話

陳敏兒指有日智叔提出一個要求，就是希望太太和兒子們可寫下一些肯定他的說話，她在醫院讀出手寫信，將內心對智叔的肯定說出來時，感覺十分難忘：「我覺得總結佢人生嘅時候，人係好重要。如果能夠肯定佢嘅話，佢會覺得無悔。」陳敏兒憶述指因智叔十分注重自己的形象，所以當時堅持不讓朋友到醫院探訪。因此，她廣邀相熟的朋友拍下短片分享與智叔相處難忘的回憶，作為他的生日禮物。陳敏兒表示：「喺智叔在生嘅時候，同佢一齊回顧曾經相遇美好嘅時刻；而智叔因應著每一位朋友嘅分享，其實對佢嘅生命係一個肯定。」

讚兒子孝順溫柔感幸福

二兒子文信分享當時智叔在病房時，有叮囑他和哥哥一定要代為好好照顧媽媽。文信指現在與哥哥學會承擔責任，好好地保護家人。陳敏兒亦稱讚文信十分孝順和溫柔，因兒子的改變，現時感到十分幸福。