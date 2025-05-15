24小時健身俱樂部｜李濬榮日食5餐谷肌 鄭恩地增肥20磅

由李濬榮和鄭恩地主演的全新韓國喜劇《24小時健身俱樂部》，近日在各大社交平台掀起熱話，劇中Kpop出身的李濬榮和鄭恩地不計形象零偶包放飛自我，獲觀眾大讚超爆笑！如果你還未開劇的話，讀完以下六大看點即可到Viu無料收看。

健身題材新穎 韓劇《24小時健身俱樂部》以健身為題材，講述上班族李美蘭（鄭恩地飾）從小因為體型未嚐真愛，某天她打算與男友開房共度春宵，卻被嫌棄身材而當眾失戀！此時她在包裡看到24小時健身俱樂部的傳單，意外結識了新上任的館長都賢仲（李濬榮飾），男方準確無誤分析出她的身高體重以及生活狀況，更揚言可以幫助她改變人生！原來賢仲出生時只有1.5公斤，但他透過運動逆轉人生，不但擁有傲人身材，還在世界級健美賽事奪冠；為了改變人生，美蘭痛定思痛報名賢仲主理的全方位生活管理服務，誓要打造完美的斬男身材；兩人也在互動中逐漸理解，建立起療癒彼此的友誼和愛情。

健身狂人李濬榮 李濬榮在《24小時健身俱樂部》飾演健身狂人都賢仲，為了演好角色，他在開劇前做足功課：「這個角色需要掌握健美運動員的知識，所以我一直努力學習；而且『賢仲』充滿肌肉，意味著我必須增肌，所以我每天都會鍛煉兩次，而且一天吃五頓飯，餓了就吃雞胸肉！因為片場就是健身房，我也會在拍攝中途做運動。有時候我也想過休息一天，因為太辛苦了，但是完成這套劇後，我不再害怕鍛煉了！」

鄭恩地增肥9kg 剛出道時的鄭恩地也和李美蘭一樣，屬於肉肉型美女，後來恩地透過運動改善身材，近年更不時在社交平台大晒肌肉照，讓人印象深刻！談到選擇這部作品的原因，她坦言十分喜歡這個角色：「美蘭對自己的外貌感到自卑，她覺得自己因為肥胖的身材而不被人喜歡；隨著劇情的推進，她逐漸意識到生活中還有更多重要的價值觀，她的蛻變和成長過程非常真實，有很多地方讓我感同身受的地方。」她也透露當初因為椎間盤突出而開始健身，也因此樹立了健康的形象；不過提到為劇增肥9公斤、又在短時間摵甩7公斤，她笑言過程非常艱辛：「因為一邊進行Apink的團體活動，一邊進行拍攝，所以有點辛苦，幸運的是得到了很多人的幫助。」劇中美蘭漸漸愛上運動，更能夠穿上細碼裙，令人更期待她接下來的發展。

劇情誇張搞笑 除了題材新穎，《24小時健身俱樂部》搞笑的設定和漫畫式CG同樣獲網民大讚加分！賢仲嚴格控制飲食，每次看見別人攝取高熱量的食物時，都會大嗌「What the Fat」，甚至為了阻止美蘭進食垃圾食物而讓對方吃自己拳頭！此外，劇中打造的CG健身地獄、「美賢CP」爭奪烤大腸上演樹林劍戰，都讓觀眾在爆笑中感受到健身人和非健身人的矛盾和衝突。難怪有網民大讚「這部真的超好笑，心情得到慰藉」、「鄭恩地真的很適合演喜劇」。

健身人的共鳴 如果你還未開始健身，《24小時健身俱樂部》有望解答你的大部分的疑問！例如不少女士擔心做運動使人變壯，其實建立肌肉需要長時間的身體鍛鍊和飲食配合；另外，身材纖瘦的人也可以透過運動改善腸道問題，繼而加強吸收、增加肌肉等，間接鼓勵大家踏出第一步開始健身。

間接反映現實 美蘭男友因為美蘭的肥腫身材毫無慾望、美蘭為了向前男友呈現完美的一面而下定決心減肥，以及美蘭母親指責女兒身材肥胖而被分手，以上種種劇情都反映了身材行先的審美觀；正如劇中都賢仲所說，他是為了美蘭的健康而鼓勵對方做運動，才不是要她讓前男友後悔，千萬不要為了迎合別人才去做任何事，自愛才是最重要。賢仲的溫暖成功入屋，有網民更揚言「如果有這樣的館長，我也會好好運動」。