24歲內地偶像靈超暴走毆打跟拍女粉絲 被打私生飯竟稱：香香的

中國大陸24歲男星靈超因選秀節目《偶像練習生》走紅，在2018年以男團ONER出道。未料，近日網路上流傳一段，他因不滿遭到私生飯跟拍，直接在高鐵站毆打粉絲，雙方爆發肢體衝突，引發熱議。對此，靈超經紀公司也發聲回應。

從流出的影片中可以看到，靈超戴著全黑口罩、漁夫帽現身高鐵站，身邊被多名女粉絲包圍，一名站在他左方的女生持手機近距離狂拍，靈超先是大力揮開對方手機，未料對方仍持續拍攝，下秒，靈超直接抓住女粉絲的衣服和帽子，對方則因重心不穩整個人跌坐在地，工作人員見狀後趕緊上前將靈超拉開。