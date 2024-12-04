超過40間分店偏布港九新界的24 STORAGE迷你倉，邀得入行24周年的馬國明(馬明)，於2024年與曾在劇中演父女的冼迪琦和李龍基「三代同堂」，今日一起出席宣傳活動。更與建華集團主席凌偉業、兩隻可愛的吉祥物二仔與阿四，進行簡單而隆重的切餅儀式，慶祝品牌2周年生日，場面熱鬧。 「三代同堂」賀 24 STORAGE 兩歲生日 24 STORAGE代言人馬明，在傳媒的見證下，將兩大最愛存放入倉，分別是珍藏多年私家滑雪裝備，以及上等靚紅酒，馬明說：「正如大家所見，滑雪裝備佔用很多地方，而且一年頂盡用一、兩次，雖然最近搬了屋，但為了將來的人生大計，也要重新規劃空間；而且24 STORAGE的紅酒倉不但能確保紅酒收藏在最佳環境下保存，更可以24小時開放，方便大家隨時chill隨時飲。」

馬明驚見養女初長成 馬明表示，能跟24 STORAGE慶祝兩歲生日，與有榮焉，笑言視品牌為「救命恩人」，因可以讓他整理家居空間，讓太太及愛貓住得更舒服；二來可以避免因土地問題而被迫斷捨離，毋須經歷男人最痛，「最開心在活動上可以跟『父皇』基哥及「養女」小迪『三代同堂』，我跟基哥碰面的機會比較多，欣賞他對未婚妻不離不棄，實屬男人的典範！至於小迪真的很久不見，以前的小妹妹已長大成人、亭亭玉立，驚覺時光飛逝，但提醒了我要加緊進度迎接人生新階段，如果將來有女兒的話，希望跟小迪一樣精乖伶俐啦！」

小迪恨與馬明演兄妹 素有「香港首席美少女」之稱的小迪，是日以《Code Geass 反叛的魯路修》的C.C.造型現身，令全場男士心心眼。她說：「馬明爸爸真的十年如一日，跟十多年前合作時長得一模一樣，恍如吃了防腐劑呢！最欣賞馬明爸爸表裡如一，戲裡戲外均是個暖男，今天碰面時即噓寒問暖，勾起不少當年做童星的回憶。如果有機會的話，我也想再返港拍劇，當然希望跟馬明再合作，現在不用演父女吧，演兄妹也不為過呢！」 基哥誓保未婚妻手作泥塑公仔證此情不渝 被馬明大讚是「男人典範」的基哥，大方分享與未婚妻Chris的未來大計，他說：「我們打算結婚之後搬到佛山居住，香港的家則清空放租，但有些極為珍貴的東西，不想長途跋涉運到佛山，擔心運送過程中有差池，例如未婚妻之前為了慶祝我生日，親手製作兩個泥公仔，絕對不容有失！還有我珍藏多年的名錶，閒時也捨不得戴；加上多年來的登台戰衣，一定要放在絕對安全的地方，跟我對青霞的愛一樣，要永遠保存！」向來是「神算子」的基哥，又感謝24 STORAGE送上24個月免費迷你倉服務，簡直是皆大歡喜。