25時赤坂見｜BL劇《25時，赤坂見》第二季再創佳績 宣布12月攻韓開見面會

日本BL劇《25時，赤坂見》第二季剛於本月2日在亞洲最大同志影音串流平台GagaOOLala獨家上線。這部改編自人氣BL漫畫的續作強勢回歸，第一季曾在GagaOOLala平台創下破百萬人次觀看的驚人紀錄，第二季首日上架，就湧入超過3萬人次觀看，再創全球高收視流量表現。
新原泰佑在《25時，赤坂見》中飾演BL超新星白崎，新原受訪時表示在第二季中，和駒木根葵汰的吻戲很多，但和第一季的感覺稍有不同，更多是「兩人輕鬆甜蜜地在一起」的kiss戲場景，表現出戀人之間的親暱感；駒木根葵汰補充，因為劇中兩人的關係更近了，所以吻戲背後的情感張力也有所不同，相信劇迷們會喜歡。第二季揭示主角羽山與白崎成為戀人後的日常互動與親密時刻，像是在家中相處的時光、兩人的目光交流、距離拉近的動作等，是戀人關係深化後不可錯過的情節。新原泰佑表示，第二季最吸引人的地方，是戀人關係建立後，兩人的生活空間與互動距離的縮短，從對視、肢體接觸、呼吸的近距離，來表現戀人之間的親密感，會令人臉紅心動。
首季破百萬人次觀看
駒木根葵汰坦言，得知有第二季的消息時，非常開心也感到壓力。他強調，這部劇的續作出現，並不單靠演員本身，而是依賴觀眾長期支持與喜愛。新原泰佑表示，能從漫畫原作者夏野寛子得到續作的許可，代表對第一季的認同，讓他十分開心，他也希望第二季的製作水準與觀眾口碑，會超越第一季。
為期17天的高雄電影節已在上周五展開，新原泰佑攜新片《魔女沒條件》到台灣出席影展宣傳活動，獲大批粉絲熱烈支持。今日，新原泰佑與駒木根葵汰宣布合體襲韓，宣布12月6日將在首爾舉行粉絲見面會。《25時，赤坂見》自公布續集消息以來，便被譽為「年度最受期待BL續作」，GagaOOLala表示，第一季突破百萬人次觀看，顯示BL劇在全球市場的驚人影響力。我們很高興能將第二季全台獨家獻給觀眾，相信這波赤坂熱再度襲捲全球BL市場。《25時，赤坂見》第二季於10月2日起、每逢周四在 GagaOOLala上架。
《25時，赤坂見》的故事圍繞著人氣演員羽山麻水（駒木根葵汰 飾）和新人演員白崎由岐（新原泰佑 飾）展開。第一季描述兩人因共演BL劇，從「假扮戀人」發展成真情侶的甜蜜過程。在第二季中，原班人馬回歸，劇情全面升溫，羽山與白崎的戀情進入了「男友時代」，再度合作拍攝BL劇，但地下戀情的愛妒糾葛，讓這段感情陷入危機！