25時赤坂見｜BL劇《25時，赤坂見》第二季再創佳績 宣布12月攻韓開見面會

日本BL劇《25時，赤坂見》第二季剛於本月2日在亞洲最大同志影音串流平台GagaOOLala獨家上線。這部改編自人氣BL漫畫的續作強勢回歸，第一季曾在GagaOOLala平台創下破百萬人次觀看的驚人紀錄，第二季首日上架，就湧入超過3萬人次觀看，再創全球高收視流量表現。

新原泰佑在《25時，赤坂見》中飾演BL超新星白崎，新原受訪時表示在第二季中，和駒木根葵汰的吻戲很多，但和第一季的感覺稍有不同，更多是「兩人輕鬆甜蜜地在一起」的kiss戲場景，表現出戀人之間的親暱感；駒木根葵汰補充，因為劇中兩人的關係更近了，所以吻戲背後的情感張力也有所不同，相信劇迷們會喜歡。第二季揭示主角羽山與白崎成為戀人後的日常互動與親密時刻，像是在家中相處的時光、兩人的目光交流、距離拉近的動作等，是戀人關係深化後不可錯過的情節。新原泰佑表示，第二季最吸引人的地方，是戀人關係建立後，兩人的生活空間與互動距離的縮短，從對視、肢體接觸、呼吸的近距離，來表現戀人之間的親密感，會令人臉紅心動。