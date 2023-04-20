25歲ASTRO成員文彬疑輕生陳屍家中 經理人公司：「成為天上的星星」

韓國人氣男團ASTRO成員文彬，昨（19日）晚驚傳陳屍於家中的消息，噩耗震驚各地粉絲，當地警方亦證實他的死訊，終年25歲。
原定本周到澳門
文彬與ASTRO隊友尹產賀原定本周六到澳門辦見面會，由於死訊來得突然，大批粉絲悲痛不已。據韓媒消息指，文彬昨晚8點10分被經理人發現陳屍於家中，經理人立刻打119將他緊急送醫，可惜已返魂無術，警方初步判斷文彬是死於自殺。文彬的喪禮會在首爾峨山醫院，由父母與效力女團Billlie的親妹文秀雅安排後事，警方仍在他家調查詳細死因。
車銀優緊急返韓
ASTRO於2016年出道，之後成功打開日本及海外市場，隊中主將車銀優近年爆紅劇界，而跟文彬感情要好的車銀優，已從美國緊急返韓。
文彬的事務所Fantagio發聲明
首先，對於這個悲痛令又人心碎的消息，向大家表示歉意。
4月19日ASTRO成員文彬突然離開我們，成為了天上的星星，雖然我們的悲傷不能跟送走兒子和兄弟的家屬比擬，但是長時間相處的ASTRO成員們、Fantagio藝人及員工都非常的悲傷與衝擊，並深切的哀悼逝者
我們要向支持文彬粉絲們，傳達如此突然的消息，更加令人心痛。為了讓突如其來的噩耗而陷入悲痛的遺屬們能夠好好的追悼故人，懇請克制進行推測和惡意的報導。
依照遺屬的意願，葬禮僅開放家人、親戚、公司同事參加，最大限度地安靜地舉行。再次對故人的最後一程表示深深的哀悼。