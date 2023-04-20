25歲ASTRO成員文彬疑輕生陳屍家中 經理人公司：「成為天上的星星」

韓國人氣男團ASTRO成員文彬，昨（19日）晚驚傳陳屍於家中的消息，噩耗震驚各地粉絲，當地警方亦證實他的死訊，終年25歲。

原定本周到澳門

文彬與ASTRO隊友尹產賀原定本周六到澳門辦見面會，由於死訊來得突然，大批粉絲悲痛不已。據韓媒消息指，文彬昨晚8點10分被經理人發現陳屍於家中，經理人立刻打119將他緊急送醫，可惜已返魂無術，警方初步判斷文彬是死於自殺。文彬的喪禮會在首爾峨山醫院，由父母與效力女團Billlie的親妹文秀雅安排後事，警方仍在他家調查詳細死因。

車銀優緊急返韓

ASTRO於2016年出道，之後成功打開日本及海外市場，隊中主將車銀優近年爆紅劇界，而跟文彬感情要好的車銀優，已從美國緊急返韓。