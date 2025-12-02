26歲歌手POORSTACY陳屍酒店 死因未明 同住小孩與女友失踪

美國佛羅里達州知名歌手POORSTACY，於上周傳來逝世消息，得年26歲。他的突然去世引發關注，許多歌迷和朋友感到難以置信。本名Carlito Junior Milfort的POORSTACY，上月還在積極宣傳新歌，最近一次發布單曲《Last Time Around》，更是與歌手Paris Shadows合作，但他的生命卻在一夜之間戛然而止。

據悉，POORSTACY上周六昏倒在Boca Raton一間酒店 ，被送往當地醫院搶救後不治。警方正調查此案，但死因至今未明。他在酒店大約住了10天，與一名女子和幼童同住，該女子和幼童目前身份尚未披露，但當地媒體報指，他很可能是自殺。樂迷亦在POORSTACY的網上專頁上留言，並對其死因猜測，直指：「看來他是自殺的。」