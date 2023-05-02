26歲英日混血中條彩未嫁36歲7億IT社長：初次見面就感到安心

26歲日本女星中條彩未不僅是英日混血兒，同時也擁有169公分的高挑身材，從14歲就開始擔任模特兒，後來也轉戰電視圈，拍攝過《黑之女教師》、《TOKYO MER～流動急症室》等作品。然而，中條彩未也在昨日（1號）突然透過IG發放喜訊，並在文中宣布，自己將和同居男友結婚，消息曝光後，新郎的身分也遭到網友起底。

中條彩未於昨（1）日透過IG發文，並在文中透露，自己目前和圈外男友同居，而2人也將結婚。中條彩未提到，自己在友人的介紹之下，才和男友結識，對方是自己很尊敬的對象，同時也透露，在第1次見到男友時，自己就覺得很有安心感，因此決定與對方共組溫馨的家庭，最後也強調，自己不會暫停藝人的工作，希望粉絲朋友們還是能夠繼續支持她。

此外，根據《週刊文春》報道，中條彩未的經紀公司也強調，中條彩沒有懷孕，而她的未婚夫是36歲的IT業社長市原創吾，對方不僅在5年前成立路廣告公司AViC公司，更在IT界具有一定的影響力，目前手上更握有約1.78億港元的股票，而2人要結婚的喜訊也在曝光後，吸引許多粉絲紛紛湧入中條彩未的IG留下祝福，不過現時其IG已暫停了留言功能。

中條彩靚相