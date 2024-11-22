26歲《東張》女神陳懿德受力捧 主持台慶特意搵配音員學咬字

現年26歲的陳懿德（德德）曾在2021年參選港姐，落選後加入TVB成為節目《東張西望》主持，早前她在扮嘢節目《福祿壽訓練學院》不顧形象瞓身演出而人氣急升。日前，陳懿德獲機會成為《萬千星輝賀台慶》司儀之一，她開心在社交平台表示夢境成真。

陳懿德在社交平台發長文寫下感受，她表示擔任台慶司儀是每個司儀的夢想，自己一直亦以這個為目標，並興奮表示入行第三年，這個願望竟然實現了：「好多謝大家嘅信任，亦都好感恩可以成為呢個mc team嘅一員，多謝每一位前輩嘅身教，令我知道自己有咩要進步，多謝每一位第一次做台慶嘅同伴，好開心好感動有你哋一齊衝。」

她續指知道自己有份做台慶司儀時，感動到喊 ，因為無諗到真係成真，「但又要叫自己保持平常心去面對，如果唔係會太緊張會做得唔好。但原來出場前 ，都會有一種抖唔到氣嘅感覺，我諗呢種就係夢想成真 ，腎上腺素飆升嘅感覺。我好享受做司儀，好似人生入面要面對好多變化同挑戰，然後再逐個迎刃而解」。