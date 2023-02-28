27歲鄧卓殷港大建築碩士畢業 轉行做普拉提導師

2018年港姐亞軍兼最上鏡小姐鄧卓殷（Amber），上年喺《十八年後的終極告白2.0》飾演14歲沈曉彤，除咗喺角色外貌上零違和之外，演技上亦令網民刮目相看，不過原來佢已經喺2021年轉行做普拉提（Pilates）導師。

現年27歲嘅鄧卓殷，喺中學文憑試考獲4科「5**」，之後入讀香港大學建築系，畢業後佢曾任職建築見習生，其後佢選擇跳出舒適圈，喺2018年參選港姐，並獲得亞軍兼最上鏡小姐。Amber多數演出綜藝節目及大騷，前年開始更有拍攝劇集機會，例如《踩過界II》、《星空下的仁醫》及《拳王》等等。上年憑《十八年後的終極告白2.0》飾演沈曉彤，獲網民大讚佢演技自然。除咗演藝事業之外，過去幾年鄧卓殷依然不斷增值自己，一邊拍劇一邊讀書，2021年更完成香港大學建築系碩士課程，絕對係圈中嘅高材生之一。