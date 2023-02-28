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娛樂
2023-02-28 16:28:00

27歲鄧卓殷港大建築碩士畢業 轉行做普拉提導師

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2018年港姐亞軍兼最上鏡小姐鄧卓殷（Amber），上年喺《十八年後的終極告白2.0》飾演14歲沈曉彤，除咗喺角色外貌上零違和之外，演技上亦令網民刮目相看，不過原來佢已經喺2021年轉行做普拉提（Pilates）導師。

現年27歲嘅鄧卓殷，喺中學文憑試考獲4科「5**」，之後入讀香港大學建築系，畢業後佢曾任職建築見習生，其後佢選擇跳出舒適圈，喺2018年參選港姐，並獲得亞軍兼最上鏡小姐。Amber多數演出綜藝節目及大騷，前年開始更有拍攝劇集機會，例如《踩過界II》、《星空下的仁醫》及《拳王》等等。上年憑《十八年後的終極告白2.0》飾演沈曉彤，獲網民大讚佢演技自然。除咗演藝事業之外，過去幾年鄧卓殷依然不斷增值自己，一邊拍劇一邊讀書，2021年更完成香港大學建築系碩士課程，絕對係圈中嘅高材生之一。

鄧卓殷在2021年完成香港大學建築系碩士課程。

鄧卓殷在2021年完成香港大學建築系碩士課程。

閒時教普拉提班

原來鄧卓殷上一套參演嘅劇集已經係喺2021年9月完成拍攝嘅《廉政狙擊》，由於戲份唔算多，佢亦唔想一直坐冷板凳等工作，所以就轉型發展。佢喺5年前已經開始接觸普拉提，仲喺2年前成為一名合資格嘅機械及墊上普拉提導師，再加上佢亦有進修營養、脊椎疾病等嘅專項，唔少網民都表示有興趣做佢嘅學生。雖然佢喺傳媒訪問時指自己現時教班嘅堂數唔多，仲要視乎有冇拍攝工作，不過就承諾話自己一得閒就會教班。

鄧卓殷承諾自己一得閒就會教班。 鄧卓殷2年前成為一名合資格的機械及墊上普拉提導師。 鄧卓殷5年前開始接觸普拉提。 鄧卓殷在2018年獲港姐亞軍兼最上鏡小姐。 鄧卓殷畢業於香港大學建築系。 鄧卓殷多數演出綜藝節目及大騷，前年開始有拍攝劇集機會。 鄧卓殷演技令網民刮目相看。 鄧卓殷在《十八年後的終極告白2.0》飾演14歲沈曉彤。 鄧卓殷 鄧卓殷 鄧卓殷

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載

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