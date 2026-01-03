28年後｜延續《28日後》末日世界觀 第二章《28年後：人骨聖殿》揭開疫情真相

末日災難片《28年後》（28 Years Later）三部曲，第二章《28年後：人骨聖殿》（28 Years Later: The Bone Temple）將於1月15日香港上映！《糖魔怪客》（Candyman）新銳導演Nia DaCosta執導、神級編劇阿歷士嘉倫（Alex Garland）操刀劇本，金像級導演丹尼波爾（Danny Boyle）同《奧本海默》（Oppenheimer）影帝施利安梅菲（Cillian Murphy）監製。影帝賴夫費恩斯（Ralph Fiennes） 與《罪人們》（Sinners）硬漢代表積奧干奴（Jack O'Connell）攜手率領潛力新星艾菲威廉斯（Alfie Williams）主演。

新銳導演屬完美人選 原作《28日後》及前作《28年後》導演丹尼波爾表示：「Nia DaCosta是執導《人骨聖殿》的完美人選。我和編劇阿歷士嘉倫一直都很欣賞她重新詮釋的《糖魔怪客》，她處理恐怖片的實力和對原作的熱愛，令她能保留粉絲最愛的元素，同時融入其獨特風格，將系列推向更強烈、更黑暗的境界。」Nia DaCosta認為這兩部電影的共通點同樣瘋狂、獨特且充滿個人藝術風格的作品，並謂：「一開始與波爾和嘉倫討論時，我說我會用自己的方演繹，而非嘗試拍一部『丹尼波爾式』電影。嘉倫繼續擔任編劇，但劇本與《28年後》很不一樣，讓我可以用不同手法呈現，放手一搏地展現自我特色，視覺上更為大膽創新。」Nia DaCosta又指：「主角史派克將會在占美和卡爾森博士的世界之間穿梭，為每個角色設計不同的拍攝風格是件相當有趣的事情。」《28年後：人骨聖殿》將圍繞史派克、占美和卡爾森博士展開，慢慢揭開疫情的真相。

Alpha 感染者展現人性 《28年後：人骨聖殿》其中一個訊息是，雖然一切看似絕望，但只要你還活着，生命就能創造出更多意義。對卡爾森博士而言，建造這座死亡紀念碑，為他帶來他活下去的動力。多次獲奧斯卡及金球獎提名的賴夫費恩斯，在第二章裏繼續飾演卡爾森博士，是一位醫生，也是人骨聖殿的建造者和守護者。每當遇上Alpha感染者Samson，他都只會用嗎啡飛鏢讓他鎮靜下來，而非將這位暴力又危險的感染者殺死。隨着劇情發展，卡爾森的背景故事漸漸揭開，他與Samson之間的互動亦成為故事焦點。

《28年後》裏面，有位受感染女士誕下了未受感染的健康嬰兒，此事成為卡爾森和Samson關係的轉捩點。費恩斯道：「《28年後：人骨聖殿》嘗試探索這種與生俱來的人性，到底是否仍存在於染疫者的靈魂、內心和思想之中？受感染等於徹底腐化，抑或人性依舊存在？」導演指，嗎啡飛鏢為Samson帶來平靜和愉悅，令Samson對嗎啡及卡爾森產生依賴，而卡爾森在孤獨和好奇心驅使下，養成以嗎啡鎮靜應對Samson的習慣，竟然令Samson以意想不到的方式轉變，這位Alpha感染者慢慢展現出人性和理智！