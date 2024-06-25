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娛樂
2024-06-25 14:41:12

2NE1十五周年紀念 4成員放下恩怨 與YG老闆見面 計劃全面回歸

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2NE1 4位成員放下仇恨，與G老闆梁鉉錫見面，為回歸計畫做準備。

韓國女團BLACKPINK師姐2NE14位成員CL、朴春、Sandara Park、孔敏智等，8年前離開YG Entertainment時，搞得甚不愉快，今日傳出她們與YG老闆梁鉉錫見面並達成共識，為回歸計畫做準備。

據接近2NE1人士透露，4名成員確認計畫在未來幾天內，與梁鉉錫見面，商談再度合作。此前當地媒體OSEN就獨家報導，指2NE1 CL就與梁鉉錫秘密會面，當時就指兩人為2NE1成團15周面談，現在繼CL之後，預計所有成員都會與梁鉉錫會面，討論重聚和回歸計畫。

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擁有多首金曲的2NE1，有份為K-Pop打出韓國，立下不少功勞。

而上個月17日慶祝出道15週年的2NE1YG重聚，以完整組合形式回歸，具有特別紀念意義。2NE1開啟成為K-Pop基礎的Girl Crush的風格，無論音樂和形象，一直引領K-Pop發展的流行走向，而對2NE1仍然懷有深厚感情的成員們，最近就藉他們的演藝實力，而再次受到關注。

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2009517日出道的2NE1，一出道便獲得轟動人氣，她們擁有多首金曲，像《Fire》、《Don't Cry》、《Lonely》、《I Am the Best》、《Hate You》、《Ugly》等，都被譽為奠定K-Pop基礎，不僅在韓國大受歡迎，在海外亦獲得更高關注度。隨著朴春於2015年捲入禁藥風波，Minzy20165被單方面結束專屬合約，加上BLACKPINK的出道，2NE120161125日正式結束活動。而她們最後一張專輯，就是數位單曲《Hello》，於 2017121日發行。

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2NE1是奠定K-Pop Girl Crush風格的重臣。

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2NE1於2022 年登上Coachella舞台，是她們時隔 7 年首次公開重聚。

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