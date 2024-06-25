2NE1十五周年紀念 4成員放下恩怨 與YG老闆見面 計劃全面回歸

2NE1 4位成員放下仇恨，與G老闆梁鉉錫見面，為回歸計畫做準備。

韓國女團BLACKPINK師姐2NE1，4位成員CL、朴春、Sandara Park、孔敏智等，8年前離開YG Entertainment時，搞得甚不愉快，今日傳出她們與YG老闆梁鉉錫見面並達成共識，為回歸計畫做準備。 據接近2NE1人士透露，4名成員確認計畫在未來幾天內，與梁鉉錫見面，商談再度合作。此前當地媒體OSEN就獨家報導，指2NE1 CL就與梁鉉錫秘密會面，當時就指兩人為2NE1成團15周面談，現在繼CL之後，預計所有成員都會與梁鉉錫會面，討論重聚和回歸計畫。

而上個月17日慶祝出道15週年的2NE1和YG重聚，以完整組合形式回歸，具有特別紀念意義。2NE1開啟成為K-Pop基礎的Girl Crush的風格，無論音樂和形象，一直引領K-Pop發展的流行走向，而對2NE1仍然懷有深厚感情的成員們，最近就藉他們的演藝實力，而再次受到關注。

2009年5月17日出道的2NE1，一出道便獲得轟動人氣，她們擁有多首金曲，像《Fire》、《Don't Cry》、《Lonely》、《I Am the Best》、《Hate You》、《Ugly》等，都被譽為奠定K-Pop基礎，不僅在韓國大受歡迎，在海外亦獲得更高關注度。隨著朴春於2015年捲入禁藥風波，Minzy於2016年5被單方面結束專屬合約，加上BLACKPINK的出道，2NE1於2016年11月25日正式結束活動。而她們最後一張專輯，就是數位單曲《Hello》，於 2017年1月21日發行。

2NE1是奠定K-Pop Girl Crush風格的重臣。