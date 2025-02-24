2NE1澳門騷完滿落幕 朴春舞台表現惹爭議

韓國女團2NE1前晚於澳門舉行亞洲巡迴演出《24-25 2NE1 ASIA TOUR [WELCOME BACK] THE END》尾場，成員朴春的舞台態度，再次引發爭議。有網民在社交媒體上分享澳門演唱會視頻，並配文24-25。在影片中，Sandara Park成員在熱烈的歡呼聲中享受舞台，而朴春則僅是鼓掌或站立，沒有積極參與跳舞，這讓fans對她的舞台表現再次提出質疑。

此前，朴春在越南演唱會結束後，並未出現在社交媒體的直播中，已經引起部分fans的擔憂，懷疑她與其他成員關係有變。2NE1的fans在15日發表立場，要求朴春退出2NE1的活動。fans們強烈批評朴春的舞台態度，認為她的不真誠表現，對團隊和fans造成欺騙。他們表示，「朴春的行為如同定時炸彈，隨時可能引發更大問題。」