2NE1澳門騷完滿落幕 朴春舞台表現惹爭議

韓國女團2NE1前晚於澳門舉行亞洲巡迴演出《24-25 2NE1 ASIA TOUR [WELCOME BACK] THE END》尾場，成員朴春的舞台態度，再次引發爭議。有網民在社交媒體上分享澳門演唱會視頻，並配文24-25。在影片中，Sandara Park成員在熱烈的歡呼聲中享受舞台，而朴春則僅是鼓掌或站立，沒有積極參與跳舞，這讓fans對她的舞台表現再次提出質疑。
此前，朴春在越南演唱會結束後，並未出現在社交媒體的直播中，已經引起部分fans的擔憂，懷疑她與其他成員關係有變。2NE1的fans在15日發表立場，要求朴春退出2NE1的活動。fans們強烈批評朴春的舞台態度，認為她的不真誠表現，對團隊和fans造成欺騙。他們表示，「朴春的行為如同定時炸彈，隨時可能引發更大問題。」
其實朴春早前稱呼演員李敏鎬為「我的丈夫」，已經引來雙方fans的不滿。雖然她稱是李敏鎬叫她這樣寫，但李敏鎬則作出否認，表示兩人並不熟絡。在澳門演唱會結束後，外界關注2NE1成員，會否要求朴春控制自己的行為，避免再次引發爭議。朴春在舞台上的態度，及其後續表現將影響2NE1的團隊活動，成為大家熱議的焦點。
此外，2NE1為紀念出道15周演唱會，將於4月12、13日在首爾KSPO DOME舉辦兩場encore演唱會。朴春能否克服爭議，專注於團體活動，仍有一眾fans待觀察。