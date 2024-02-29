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娛樂
2024-02-29 15:29:54

2NE1 CL獲《2024 LVMH Prize》邀請擔任評審 選出今年時裝界精英

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CL獲《2024 LVMH Prize》擔任評審 。

韓國女團BLACKPINK師姐2NE1CL(李彩麟)，其工作室Very Cherry今日稱，「CL受邀作為評審，參與法國奢侈品牌LVMH主辦的《2024年輕年時裝設計師大獎賽》(2024 LVMH Prize)，開創K-Pop歌手先河。」

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身穿Alexander Wang的牛仔裙，帥氣十足出席《Met Gala 2021》。

LVMH前一天在官方社交媒體賬號發文稱，「非常高興CL加入《2024 LVMH Prize》準決賽評審團。作為K-POP偶像組合成員、音樂家和作曲家，CL活躍在國際舞台。」CL2009年作為YG娛樂旗下女團2NE1成員出道，除音樂實力之外，還憑藉極具個性的時尚風格，備受國際樂迷關注。她除了經常獲各大品牌包括ChanelAlexander WangBalenciagaMoschino邀請參加每季時裝周外，亦從被時尚界奧斯卡《Met Gala 2021》邀請任嘉賓，其時尚先鋒地位早被肯定。

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CL唔靚，但有型。

而旨在發掘並支持年輕年時裝設計師的《2024 LVMH Prize》，評審團由多國專家組成，今年的評審就有Naomi CampbellSuzy MenkesImran AhmedFerdinando VerderiAlexandre Vokel等。CL能與這班時尚精英並列評審，證明其全球影響力。

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CL成為首位擔任《2024 LVMH Prize》評審的K-Pop藝人。

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