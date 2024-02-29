2NE1 CL獲《2024 LVMH Prize》邀請擔任評審 選出今年時裝界精英

LVMH前一天在官方社交媒體賬號發文稱，「非常高興CL加入《2024 LVMH Prize》準決賽評審團。作為K-POP偶像組合成員、音樂家和作曲家，CL活躍在國際舞台。」CL於2009年作為YG娛樂旗下女團2NE1成員出道，除音樂實力之外，還憑藉極具個性的時尚風格，備受國際樂迷關注。她除了經常獲各大品牌包括Chanel、Alexander Wang、Balenciaga及Moschino邀請參加每季時裝周外，亦從被時尚界奧斯卡《Met Gala 2021》邀請任嘉賓，其時尚先鋒地位早被肯定。