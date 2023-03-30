3億美金製作費回本有望？《狂野時速10》獲批中國內地上映

製作費超貴嘅《狂野時速10》開拍以來負面新聞不絕，主要圍繞男主角Vin Diesel參與過大搞到創作大腦導演林詣彬（Justin Lin）劈炮唔撈等，不過系列實在太賺錢，片商完全無因為幕後換人而影響進度，繼續密密拍趕住上片。

《狂野時速》系列喺內地極受歡迎，單喺內地《狂6》至《狂9》計埋外傳《狂野時速：雙雄聯盟》4部吸金超過12億美金（折合大概94億港元）票房，得到內地開綠燈，《狂10》應該唔愁回本！

今集加入新角色，其中「Marvel隊長」Brie Larson嘅角色最撲朔迷離，有傳其角色Tess同已故男星Paul Walker飾演嘅Brian O’Conner有關！近日謎底終於揭終，Brie Larson受訪時親身証實Tess其實喺Mr Nobody(由Kurt Russell飾演）嘅女！

Mr Nobody首次喺《狂7》登場，之後喺第8及第9集皆有登場，戲份唔算重但極關鍵，因為身為政府情報要員嘅佢往往比光頭Dom掌握更多情報，有助推動故事發展。上集《狂9》Mr Nobody留咗條片埋咗伏筆，無清楚交代角色有無死到，不過估計Tess會接替佢喺《狂》嘅位置繼續成為Dom嘅助力！

Larson受訪時談及Tess與父親一樣同為政府情報人員「佢充當政府官方與Dom之間嘅橋梁，不過堅信父親嘅信念而違背上級指令。為取得Dom嘅信任而接受佢委派嘅不可能任務，因為完成任務，自然會得到Dom嘅信任，成為其家族一員。」可以想像Brie Larson喺《狂10》會有幾多動作場面！電影將於今年5月上映。

原文刊登於 電影LOL