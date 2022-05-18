3台港劇大戰 開電視推《黑金風暴》追擊《冥冥之中》《十八年終極告白2.0》

由久未拍劇的郭羨妮、劉心悠、劇帝潘燦良合演的ViuTV新劇《冥冥之中》，將於本月30日首播，此劇由TVB出身的資深電視製作人黃偉賢監製和執導，他曾製作《陀槍師姐4》、《溏心風爆3》等劇集，TVB不敢輕視，早前決定刪掉5集收視慘淡的《雙生陌生人》，於同日改播由視帝譚俊彥、陳山聰及龔嘉欣主演的新劇《十八年後的終極告白2.0》，與《冥冥之中》正面對撼。到底新劇能否延續兩年前《十八年後的終極告白》的好評？觀眾能否接受懸疑奇幻的《冥冥之中》？一切仍屬未知之數，而香港開電視亦宣布加入演戰陣，於下月13日推出由林峯、林峯、周秀娜及黃浩然主演全新警匪劇《黑金風暴》，6月勢必掀3台港劇大戰。