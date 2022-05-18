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娛樂
2022-05-18 19:38:12

3台港劇大戰 開電視推《黑金風暴》追擊《冥冥之中》《十八年終極告白2.0》

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《黑金風暴》是由林峯、周秀娜及黃浩然領銜主演的驚匪劇。

《黑金風暴》是由林峯、周秀娜及黃浩然領銜主演的驚匪劇。

由久未拍劇的郭羨妮、劉心悠、劇帝潘燦良合演的ViuTV新劇《冥冥之中》，將於本月30日首播，此劇由TVB出身的資深電視製作人黃偉賢監製和執導，他曾製作《陀槍師姐4》、《溏心風爆3》等劇集，TVB不敢輕視，早前決定刪掉5集收視慘淡的《雙生陌生人》，於同日改播由視帝譚俊彥、陳山聰及龔嘉欣主演的新劇《十八年後的終極告白2.0》，與《冥冥之中》正面對撼。到底新劇能否延續兩年前《十八年後的終極告白》的好評？觀眾能否接受懸疑奇幻的《冥冥之中》？一切仍屬未知之數，而香港開電視亦宣布加入演戰陣，於下月13日推出由林峯、林峯、周秀娜及黃浩然主演全新警匪劇《黑金風暴》，6月勢必掀3台港劇大戰。

由譚俊彥、龔嘉欣及陳山聰主演的新劇《十八年後的終極告白2.0》，面對對撼ViuTV的《冥冥之中》。 多年沒拍劇的郭羨妮難得有新劇上映，《冥冥之中》教不一不觀眾期待。 劉心悠在《冥冥之中》挑戰拍開槍戲。

《黑金風暴》加入戰陣

《黑金風暴》是由優酷、樂道互娛及無限自聯合出品，圍繞香港警署與廉政公署兩大部門，演員陣容鼎盛，除了有林峯、周秀娜及黃浩然領銜主演，還有熊黛林、吳啟華、郭政鴻、林韋辰及高鈞賢特別演出，以及梁競徽、連詩雅、李璨琛、吳岱融、麥長青等主演。幕後班底亦大有來頭，有曾擔任《22世紀殺人網絡》及《蜘蛛俠２》等動作指導的香港著名動作導演林迪安、曾8度勇奪香港金像獎最佳剪接殊榮的剪接師鄺志良，以及有「鐵三角」林晉諾、林國華及黃育德聯手打造。

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