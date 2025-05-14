3屆奧斯卡獎Robert Benton逝世 享壽92歲 《克藍瑪對克藍瑪》最經典

3屆奧斯卡金像獎得主Robert Benton，於本月11日在紐約曼哈頓家中去世，享年92歲。這位才華橫溢的導演和編劇，以其執導的經典電影《克藍瑪對克藍瑪》而廣為人知，奠定其在影壇的地位。

據《紐約時報》(NY Times)報道，Benton的經理人證實人其死訊。Benton的電影生涯始於1967年，他與David Newman共同撰寫了電影《雌雄大盜》(Bonnie and Clyde)的劇本，為他鋪平了進入荷李活的道路。這部電影靈感來自美國大蕭條時期的著名銀行搶匪，並獲得10項奧斯卡提名，最終贏得最佳女主角獎和最佳攝影獎。