3屆奧斯卡獎Robert Benton逝世 享壽92歲 《克藍瑪對克藍瑪》最經典

3屆奧斯卡金像獎得主Robert Benton，於本月11日在紐約曼哈頓家中去世，享年92歲。這位才華橫溢的導演和編劇，以其執導的經典電影《克藍瑪對克藍瑪》而廣為人知，奠定其在影壇的地位。
據《紐約時報》(NY Times)報道，Benton的經理人證實人其死訊。Benton的電影生涯始於1967年，他與David Newman共同撰寫了電影《雌雄大盜》(Bonnie and Clyde)的劇本，為他鋪平了進入荷李活的道路。這部電影靈感來自美國大蕭條時期的著名銀行搶匪，並獲得10項奧斯卡提名，最終贏得最佳女主角獎和最佳攝影獎。
1980年，他的代表作《克藍瑪對克藍瑪》(Kramer vs. Kramer)發行，這部家庭電影由梅麗史翠普、德斯汀荷夫曼主演，讓他斬獲奧斯卡最佳導演、最佳劇本兩獎，成為當年影壇的焦點。這部影片不僅令他在奧斯卡上大放異彩，還獲得金球獎和美國導演工會獎的多項榮譽。
Benton的電影生涯中，還有1985年的《心田往事》(Places in the Heart)，這部電影為他贏得奧斯卡最佳原創劇本獎和柏林國際影展銀熊獎。雖然隨後的《大智若愚》(Nobody's Fool)和《黎明時分》(Twilight)在票房上未能如預期般受歡迎，但Benton的作品始終讓人心醉神迷。
Benton於1964年與莎莉蘭迪格結婚，並育有一子。作為一位導演，他不僅以作品而聞名，更以他的人格魅力和對電影的熱愛深深影響了無數人。《心田往事》的演員Jaesinda Barrett在社交媒體上悼念他，表示：「我會永遠記得我們在一起度過的時光。」