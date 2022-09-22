3年3位至親離世 李麗蕊做喪禮司儀療癒他人

做咗多年DJ嘅李麗蕊(Sara），近日為慈善機構毋忘愛接受訪問，推廣生命教育，並介紹機構點樣協助家屬處理逝者後事。

平日開咪做港台節目《瘋show快活人》主持笑聲不絕，李麗蕊180度轉型原來同人生經歷有關。Sara過去3年痛失爸爸、家姐同埋姑姐三位親人，姐姐最先離開，Sara經朋友介紹認識毋忘愛，「三年前我經朋友介紹認識了毋忘愛，並按姐姐遺願舉辦喪禮，過程中感受到機構對家屬的支持，並參與成為義工。」後來要再三處理家中喪事，Sara更加決心宣揚「生命頌禮」服務，並且成為生命頌禮司，亦即係喪禮主持。

自言主持喪禮不在行

李麗蕊有多年幕前主持經驗，但喺為毋忘愛撰寫嘅帖文中自言對主持喪禮並不在行。「我擅長在喜慶活動搞氣氛，生命頌禮的氣氛則必須莊重、嚴肅、認真，感謝毋忘愛團隊給我指導和信心，讓我邊學邊做」。Sara嘅藝人身份對工作亦有幫助，有家屬認得佢，令整個過程更順暢。更有逝者生前好喜歡Sara，家屬邀請佢上台獻唱《真的愛你》，Sara亦二話不說就答應。

現時Sara為喪禮做司儀之外，亦會積極做哀傷輔導工作，並希望透過生死教育，推廣生命自主管理，日後亦會考慮做喪禮策劃工作。因為呢份工作見盡人生無常，Sara亦已經立下遺囑。

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