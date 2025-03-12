3萬fans聯署反對ADOR禁制令 NJZ重演Coca-Cola經典廣告《I Feel Coke》(有片)

韓國女團NJZ(前名NewJeans)的fans Bunnies(粉絲暱稱)，今日以Team Bunnies的名義，向首爾法院上書了一份30,000人簽名的聯署請願書，要求駁回經理人公司ADOR，近日對NJZ的演出申請的禁制令，理由是她們如果重返HYBE/ADOR旗下，將面臨「充滿敵意的環境」。

據悉Team Bunnies所收集的簽名，由2月24日起便開始收集，包括來自韓國及海外的30,000名fans所簽署。Team Bunnies在聲明中表示：「我們支持NJZ成員們終止她們的專屬經理人合約。」他們強調，如果NJZ成員們被迫在一家雙方信任已經被破壞的公司繼續工作，將延長她們在惡劣環境中所受的歧視與痛苦，無論是藝人還是fans，都無法正常享受她們未來的演出。