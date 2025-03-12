3萬fans聯署反對ADOR禁制令 NJZ重演Coca-Cola經典廣告《I Feel Coke》(有片)

韓國女團NJZ(前名NewJeans)的fans Bunnies(粉絲暱稱)，今日以Team Bunnies的名義，向首爾法院上書了一份30,000人簽名的聯署請願書，要求駁回經理人公司ADOR，近日對NJZ的演出申請的禁制令，理由是她們如果重返HYBE/ADOR旗下，將面臨「充滿敵意的環境」。
據悉Team Bunnies所收集的簽名，由2月24日起便開始收集，包括來自韓國及海外的30,000名fans所簽署。Team Bunnies在聲明中表示：「我們支持NJZ成員們終止她們的專屬經理人合約。」他們強調，如果NJZ成員們被迫在一家雙方信任已經被破壞的公司繼續工作，將延長她們在惡劣環境中所受的歧視與痛苦，無論是藝人還是fans，都無法正常享受她們未來的演出。
聲明中還指出：「我們不希望NJZ的音樂生涯，因外界因素而停止。因此請求法院駁回ADOR對成員活動的禁制令，讓她們能在安全快樂的環境中，與可以信任的人繼續活動。」聲明又提到這是NJZ成員出席ADOR的禁制令聽證會(7/3)5天後發表的。
去年11月，NJZ 5位成員曾召開新聞記者會，表示因為ADOR未能妥善保護她們，她們決定終止雙方合約，此後ADOR對NJZ成員發出演出禁制令。NJZ成員上月宣布獨立，並改名為NJZ，並決定於3月23日在香港的《Complex Live！》舉行她們的成團「首演」。
而NJZ今日推出重新演繹Coca-Cola 八十年代經典廣告《I Feel Coke》with Coca-Cola，不但獻唱廣告片的主題曲，成員5人還一起出鏡。據悉這次由Billboard Korea牽線，連Billboard與Coca-Cola兩大國際品牌，都撐NJZ的獨立。