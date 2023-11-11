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娛樂
2023-11-11 11:45:00

3被告擬不認罪拖至明年10月再審 李盛林盼還公道：傷者仍忍受皮肉和心靈的苦

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李啟言經過一年多的治療，雖已摘除尿喉，個人衛生仍需倚仗護理協助。

李啟言經過一年多的治療，雖已摘除尿喉，個人衛生仍需倚仗護理協助。

MIRROR紅館演唱會嚴重事故已發生1年零3個多月，李啟言(Mo)至今仍留在醫院，個人衛生仍需倚仗護理協助。李盛林今晚(12)發出第68封代禱信，他對比去年今周(20221113)的代禱信內，並以「不認罪？！」為小題表達感受，他指出演唱會屏幕事故雖於去年有調查結果，但有關單位及被檢控人均不認罪，卻要再拖到20241016日再開審，可是傷者仍一直在治療中忍受皮肉和心靈的苦，而得不到真正的結果。他祈願有天終能彰顯公義，還兒子李啟言(Mo)及傷者們一個公道。作為父母，他深有體會，「在這一年多的時間一步一驚心的艱苦經歷，更體驗信仰的實在……」

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李盛林

MIRROR演唱會事故3名被告擬不認罪，李盛林嘆傷者仍一直在治療中忍受皮肉和心靈的苦，得不到真正的結果。

李盛林牧師/李啟言(Mo)68封代禱信

() 啟言(Mo)

1) 「去年今週代禱信(16) 20221113日」 - 嘗試作前後一年的比較：

a) 「不認罪？！」： 演唱會屏幕事故雖於去年有調查結果，但有關單位及被檢控人均不認罪，卻要再拖到20241016日再開審，*可是傷者仍一直在治療中忍受皮肉和心靈的苦*而得不到真正的結果。

(禱告) 祈願公義彰顯，還阿Mo 及傷者們一個公道。

b) 「個人衛生」：去年因神經重創，需要用尿喉尿袋幫助排尿，今年8月雖然尿袋已摘除，但因為四肢仍不能活動，個人衛生仍需要倚仗護理協助，感恩的是不受尿道炎的威脅。

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 (禱告)：祈願控制大小便的括約肌能漸漸適應自主的活動，頸椎神經也能夠早日通達，整體個人衛生可以逐步自我照顧。

 

2)「瞭解阿Mo治療的儀器 9 站立輪椅Standing Wheel Chair

(簡介)

「工作原理」：

站立式輪椅針對初期中風或是頸椎脊柱受創的傷患者，為他們提供更適切的復康治療。研究發現，人如果每日能增加站立的次數及時間，可以提供身體有以下九項益處。

()促進血液循環；()改善心肺功能；() 改善排便；() 改善泌尿系統；   () 防止肌腱收縮；() 預防及治愈壓瘡；() 減少肌肉痙攣；() 減少關節僵硬；() 提高骨質密度。

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 「感恩與療效」：

1)  在治療的早段時間，這部企立輪椅是阿Mo使用「外骨骼」(exoskeleton)之前所使用，目的是幫助他習慣從坐姿到站立的適應，提升個人體質，以便再轉到「外骨骼」的治療。

2) 在過去短短只是使用了兩三週之後便嘗試從「站立輪椅」轉到「外骨骼」。在過程之中藉這兩個儀器幫助下，上述的九個益處和療效都有顯著的改善。

 

() Mo爸媽

1) 「耶穌信仰的真實」：在這一年多的時間一步一驚心的艱苦經歷，更體驗信仰的實在…

a) 外在的行為反映內在的信仰 (雅各書2:18)

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b) 信心會使我們在基督耶穌的大能下，完成那些看似不可能的大事 (馬太福音 21:18-22)

c) 我們品格的改變是因為聖靈活在我們裡面，使我們結出生命的果子 (加拉太書 5:22-23)

 

在阿Mo 的治療變化中，讓我們深深體會與經歷上帝無條件的愛與拯救的大能，也體驗到「傷患者的無助，祈求創造主安慰和醫治」。

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