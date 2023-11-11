3被告擬不認罪拖至明年10月再審 李盛林盼還公道：傷者仍忍受皮肉和心靈的苦

MIRROR紅館演唱會嚴重事故已發生1年零3個多月，李啟言(阿Mo)至今仍留在醫院，個人衛生仍需倚仗護理協助。李盛林今晚(12日)發出第68封代禱信，他對比去年今周(2022年11月13日)的代禱信內，並以「不認罪？！」為小題表達感受，他指出演唱會屏幕事故雖於去年有調查結果，但有關單位及被檢控人均不認罪，卻要再拖到2024年10月16日再開審，可是傷者仍一直在治療中忍受皮肉和心靈的苦，而得不到真正的結果。他祈願有天終能彰顯公義，還兒子李啟言(阿Mo)及傷者們一個公道。作為父母，他深有體會，「在這一年多的時間一步一驚心的艱苦經歷，更體驗信仰的實在……」

李盛林牧師 / 李啟言 ( 阿 Mo) 第 68 封代禱信 (一) 啟言(Mo) 1) 「去年今週代禱信(16) – 2022年11月13日」 - 嘗試作前後一年的比較： a) 「不認罪？！」： 演唱會屏幕事故雖於去年有調查結果，但有關單位及被檢控人均不認罪，卻要再拖到2024年10月16日再開審，*可是傷者仍一直在治療中忍受皮肉和心靈的苦*而得不到真正的結果。 (禱告)： 祈願公義彰顯，還阿Mo 及傷者們一個公道。 b) 「個人衛生」：去年因神經重創，需要用尿喉尿袋幫助排尿，今年8月雖然尿袋已摘除，但因為四肢仍不能活動，個人衛生仍需要倚仗護理協助，感恩的是不受尿道炎的威脅。

(禱告)：祈願控制大小便的括約肌能漸漸適應自主的活動，頸椎神經也能夠早日通達，整體個人衛生可以逐步自我照顧。 2)「瞭解阿Mo治療的儀器 9 – 站立輪椅Standing Wheel Chair 」 (簡介) 「工作原理」： 站立式輪椅針對初期中風或是頸椎脊柱受創的傷患者，為他們提供更適切的復康治療。研究發現，人如果每日能增加站立的次數及時間，可以提供身體有以下九項益處。 (一)促進血液循環；(二)改善心肺功能；(三) 改善排便；(四) 改善泌尿系統； (五) 防止肌腱收縮；(六) 預防及治愈壓瘡；(七) 減少肌肉痙攣；(八) 減少關節僵硬；(九) 提高骨質密度。

「感恩與療效」： 1) 在治療的早段時間，這部企立輪椅是阿Mo使用「外骨骼」(exoskeleton)之前所使用，目的是幫助他習慣從坐姿到站立的適應，提升個人體質，以便再轉到「外骨骼」的治療。 2) 在過去短短只是使用了兩三週之後便嘗試從「站立輪椅」轉到「外骨骼」。在過程之中藉這兩個儀器幫助下，上述的九個益處和療效都有顯著的改善。 ( 二 ) Mo 爸媽 1) 「耶穌信仰的真實」：在這一年多的時間一步一驚心的艱苦經歷，更體驗信仰的實在… a) 外在的行為反映內在的信仰 (雅各書2:18)