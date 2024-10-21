30歲李啟言花1/10人生康復治療 李盛林直斥：少報四倍多 荒天下之大謬

MIRROR紅館演唱會事故至今發生逾兩年，被墮下的巨型電視屏幕壓至重傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)至今仍然留醫接受治療，其父親李盛林牧師每周以代禱信形式交代兒子進展。案件於上周續審，控方指根據藝能工程呈報的巨型屏幕及喇叭重約1.23萬磅，但實際總重量為5.1萬磅，即超重約4.2倍。李父在最新一封代禱信痛斥，「常人都難以接受，何況是父母兄姊的痛，少報了四倍多，荒天下之大謬。」而女友蘇芷晴(So Ching)亦在IG限時動態轉發代禱信，以紅色作出重點關注。

互動治療 李啟言早前入稟區域法院，向當時前僱主舞館有限公司申索僱員補償，獲法官批淮入稟狀申請，案件押後至明年2月21日再訊。李盛林在日前(19日)發出第117封代禱信，他指兒子在過去兩年多復康的路上都遇上了不少的風波，傳統上脊椎創傷並沒任何解決的方案，直至去年下半年，醫學上的新發現為脊椎受創者帶來一線可行的曙光。而阿Mo大學時主修的學科正與現時治療相關，能夠根據實質體驗向治療師反映不同數據對他的影響，或希望加強某組肌肉的訓練，達到預期效果。這樣的治療互動，相信在醫護與傷患者之間是少有的。

感恩由被動漸變主動治療 過去一星期阿Mo踏入人生30個年頭，李父表示，「從沒有想過幾近1/10人生花在身體的復康治療上。其中感謝的是從機械儀器帶動的被動治療，兩個月前更開始了逐漸參與主動治療。這是傳統醫學對一個頸椎高截癱嚴重受創的人能主動參與治療所無法理解的突破。從他對這創新治療的積極反應，也讓我們看到治療的希望。」