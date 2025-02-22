30歲江嘉敏宣布約滿離巢 與無綫結束9年賓主關係：心中充滿感慨不捨

現年30歲的無綫小花江嘉敏，2017年憑首套劇集《親親我好媽》的清純學生妹而為人所認識，其後，拍過《誇世代》、《殺手》、《果欄中的江湖大嫂》、《大醬園》等劇集，多年來星途平平。今日（22日）凌晨時分，她就在社交網宣布約滿離巢，並與無綫結束九年賓主關係。
江嘉敏在社交網貼出多張最後一日在無綫電視城的照片，她以長文寫道：「各位親愛的敏迷、同事以及朋友們，今天我要給大家一個意料之外的大驚喜——我要離開TVB這個美好的大家庭啦！9年，說長不長，說短不短，但對我來說，這是一段充滿感恩、成長與回憶的旅程。」她續指當坐下來寫這篇文時，心中充滿了感慨與不捨，並表示：「9年前懷著對演藝事業的憧憬來到了TVB。這不僅是我的工作場所，更是我成長與學習的搖籃。在這裡，我遇見了許多優秀的同事和朋友，他們的支持與鼓勵讓我在每一個挑戰中都能勇敢前行。」
江嘉敏感謝台前幕後的同事，及起用她的監製、導演、編劇，當中更感激珍姐及樂小姐：「感謝珍姐每次都讓我衝進妳的房間哭光所有紙巾，還有樂小姐和經理人們，謝謝你們的提點和照顧。沒有TVB和你們的栽培，就沒有今天這個江嘉敏。」她表示在TVB的這段旅程，遇到了許多難忘的人和事，有歡笑也有淚水，而這段回憶將會是她心中最美好的財富。
最後，江嘉敏表示雖然即將要離開無綫這個舒適圈，但這並不是結束，而是一個新的開始，未來的日子會繼續努力，挑戰更多不同的角色與工作，「全新的江嘉敏很快就會跟大家見面，繼續為大家帶來更多驚喜和感動。」