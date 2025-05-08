300呎窒息倒數／鐵拳驅魔／想飛的女孩／獵金.遊戲｜今期睇咩戲

300呎窒息倒數 潛水員克里斯（芬高里 飾）展開水底300呎維修海底管道任務，一場突如其來的意外令他孤立無援，被困海底！氧氣樽只剩下最後10分鐘，隊友鄧肯（活地夏里遜 飾）及戴夫（劉思慕 飾）在奪命倒數下面對風暴及巨浪，進行前所未見的緊急營救任務。在千鈞一髮之際，他們能否克服深海狂濤，戰勝與時間的競賽，在絕望邊緣逆轉生死？

鐵拳驅魔 邪教力量正在世界蔓延，當警方遇上不可思議的案件，便會求助驅魔界的金牌團隊「神聖夜」：以強勁拳頭獵殺惡魔的團隊大佬阿寶（馬東石 飾）、擁有識別惡魔能力的驅魔師莎朗（徐玄 飾）、輔助驅魔儀式的金官（李大衛 飾）。在一次驅魔行動後，他們接獲為少女恩秀（鄭知蘇 飾）驅走附身惡靈的求助。獵魔團隊在她家裡嗅到不尋常的邪惡氣息，更發現暗黑勢力企圖主宰世界的魔兆,；雖然知道前面是連場兇險硬仗，但他們仍決定拼死一戰！

想飛的女孩 拼死逃離毒窟的田恬（劉浩存 飾）走投無路，前去尋找已決裂五年的表姊方笛（文淇 飾）。但此時，爲了生存和夢想已傷痕累累的方笛並沒有做好接納表妹的準備。隨着犯罪分子的步步緊逼，表姊妹二人命運的齒輪不得不重新咬合在一起。

獵金.遊戲 剛畢業的金融高材生高寒欲在金融界有所作爲，適逢同窗好友楚峰的家族企業，新能源科技巨頭「卓能」正籌備在香港上市，高寒被引薦進入保薦上市的國際投行實習。在首席分析師張托德的帶領下，高寒快速成長；然而，因為轉正的巨大壓力和投行內部腐敗歪風的影響，讓他一度失去原則。為了追求名利,他背叛了導師張托德，也導致與多年女友關係破裂。就在此時，他知悉了自己只是給別人利用的棋子，背後是敵意收購「卓能」的陰謀。高寒醒悟，懇求張托德相助，協助楚峰成功逆勢翻盤，奪回家族企業的控股權，也完成了他內心的救贖。

關於我和鬼變成家人的那封利是 熱血線人阿文 (Billkin 飾)一次陰差陽錯撿到男同志迪迪 (PP Krit 飾)的神祕冥婚利是，意外獲得一份超自然的婚約。試圖悔婚的阿文，卻變成活生生的地獄黑仔王，為保命仔只好無奈應承婚事。但為了早日擺脫迪迪回復「單身」，阿文決定與這位「鬼老公」攜手調查他的死亡真相，好讓迪迪安息投胎。於是，一場有笑有淚、邁向瘋狂的旅程就此展開…

原文刊登於 電影LOL