33歲王灝兒JW自爆雪卵 10天打足21針

現年33歲的歌手王灝兒（JW）繼年初與友人合資開飲品店宣布升呢做老闆娘後，上月又被爆榮升業主，今日（8日）適逢三八婦女節，JW 就自爆已經成功雪卵，更上載短片分享每日打針的過程。

JW與富二代男友葉韋彤（Tarzan）拍拖7年，自去年男友的母親遭頒令破產後，二人感情生活變得低調；今日JW在社交網宣布已雪卵，並拍片透露10天打了21針。片中見JW 露出肚皮，記錄低每日打針的情況，她更表示為自己在2024年開始至今不足三個月說到做到的事感自豪，先是一月份宣布首次創業經營飲品店成為老闆娘後，二月被媒體發現她首次置業成為業主，JW表示：「但我必須說，這些年來我真的非常努力，終於實現了這個目標和我的夢想。」JW透露來到三月份，她終於去做雪卵：「我從很久以前就打算這樣做，但一直沒有時間。我終於做到了，我為自己感到驕傲，我數一下，10天內總共注射了21針，所有這些都在超級專業醫生的監督和監控下進行，絕對不容易，但絕對是可以忍受的，值得的，如果你們對這個過程有興趣，我非常願意分享。」 JW 表示踏入2024年以來，彷彿有人在為她鋪平道路，「我非常感激這種感覺，我希望事情能繼續順利進行。不想再浪費時間，我希望分享這些經歷也能激勵你們，無論如何努力工作，並追隨自己的夢想。」最後她預告將會有新歌推出，並祝大家國際婦女節快樂。