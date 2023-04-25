33歲簡淑兒離巢TVB後進修藍帶麵包課程 IG大曬畢業相圈中人留言支持

簡淑兒於IG大曬佢製作嘅麵包照片，各種麵包賣相都非常精緻，媲美坊間麵包店，唔少網民都留言想落單預訂簡淑兒親手整嘅麵包。簡淑兒更PO出畢業照，指自己係呢個課程中Top 3學生，得到泰幣5,000元獎學金；感謝老師與同學嘅同時，亦分享心情：「你不會意識到你已經走了多遠，直到你回顧自己所走過嘅所有步驟，這並不容易，但非常值得！」大批網民喺簡淑兒帖文中恭喜，並大讚佢叻女；一班圈中人都有留言支持，例如孫慧雪、林泳淘、蘇韻姿、江嘉敏等等，朱智賢更留言：「OMG so proud of u!!!!（為你驕傲！）」。

簡淑兒不時都會於IG分享生活照，不過由出道至今無數次被質疑佢容貌升級，佢就曾於林柏希節目《月傾會》直言控制唔到人哋點諗，又憶述入行初期同事對佢講嘅一番說話：「呢一行，靚嘅女仔大把，你又冇名銜，又唔係讀藝訓，又冇讀過演藝，你又冇後台，你覺得自己憑咩呢？」；簡淑兒直言好想同返對方講：「憑我真係好鍾意呢一行，同埋我真係唔肯放棄，覺得唔一定係要有一啲嘢，先去做到嗰啲成績」。而簡淑兒離開TVB之後，參與唔同公司拍攝工作，包括為HOYTV（前名：開電視）擔任《離鄉別井的故事》主持，用咗37日遊走英國八個城市探訪15個移英港人。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈