33歲Yanny陳穎欣黑面都靚被封「冰山美人」 網民：唔使整色整水都靚

前Super Girls成員Yanny陳穎欣早年常於YouTube頻道「試當真Trial & Error」出現，去年6月更加簽約成為試當真藝人，惟與經理人公司合約不變，兩間公司以合作模式進行，Yanny更加表示自己已經流住試當真嘅血。Yanny出道以來被指係Super Girls最靚嘅一員，唔少人都大讚佢外貌清純，係位「冰山美人」，仲曾有網民力讚Yanny嘅黑面樣：「未見過人黑面都咁靚 」；不過，近日有網民指Yanny有一大缺點令人難以接受，並笑指「上帝係公平」。

網民一面倒讚靚女

有網民於討論區以「Yanny陳穎欣算唔算證明，你係靚女唔洗（使）整色整水都係靚」為題出PO討論，帖文中更分享咗Yanny試當真直播截圖，表示Yanny化行妝定係淡妝無咩點打扮都無阻佢嘅靚，唔少網民都留言表示：「靚女要證明自己係靚女？」、「Super Girls一出道，我已經覺得Yanny最靚」、「佢真係香港頭5靚」、「yanny呢款襟睇好多」等等，又有網民指Yanny有啲似Stephy鄧麗欣。不過有網民就覺得上帝好公平，認為Yanny有靚樣但把聲就略帶沙啞及老牛聲，唔係咁好聽，但如果只係睇樣，就係香港數一數二嘅靚女。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈