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娛樂
2023-09-12 15:00:00

34歲西脇綾香@Perfume臉頰凹陷疑患厭食症 網民：瘦到超嚇人

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西脇綾香是電音女團「Perfume」成員之一，時常發照片分享生活日常，她日前前往紐約旅遊，更是曬出滿滿整張床的購物「戰利品」，不過，她卻被發現整體變瘦許多，其中1張照片中，她將手手腕向下彎時，拍攝角度讓手臂看起來過於纖細，看上去「一折就會斷掉」，臉頰也相當凹陷。

記者黃玉婷／綜合報道

日本人氣女囤團Perfume成員西脇綾香現年34歲，近日被發現爆瘦，除了臉頰凹陷外，四肢看起來也相當細，讓不少粉絲擔心她的身體狀況，甚至懷疑她罹患厭食症。

 

西脇綾香先前狀態很好。（圖／翻攝自西脇綾香IG） 西脇綾香超細手腕引發熱議。（圖／翻攝自西脇綾香 IG） （西脇綾香IG） （西脇綾香IG） （西脇綾香IG） （西脇綾香IG）

網民：看上去一折就會斷掉

西脇綾香是電音女團「Perfume」成員之一，時常發照片分享生活日常，她日前前往紐約旅遊，更是曬出滿滿整張床的購物「戰利品」，不過，她卻被發現整體變瘦許多，其中1張照片中，她將手手腕向下彎時，拍攝角度讓手臂看起來過於纖細，看上去「一折就會斷掉」，臉頰也相當凹陷。

而從她近3個月分享的照片中，不難看出對比先前「相對圓潤」的臉型，明顯消瘦許多；讓不少粉絲相當擔心她的身體狀況，直言「像木乃伊一樣」的狀態已經不對勁，紛紛留言關心：「太瘦了有點嚇人」、「要好好吃飯！」、「看起來太瘦了」、「最近瘦太多了，請保重身體」。事實上，西脇綾香是電音女團「Perfume」成員之一，出道就給人甜美、活潑的陽光形象，不料，近日卻被發現「爆瘦」，由於她過去在團員當中，一直都是最肉感成員，前後強烈的對比照，也讓不少人懷疑她患上厭食症，擔憂因為工作壓力過大，或是刻意瘦身所導致。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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