34歲「五索」認做小三 搭上66歲大生銀行主席馬清鏗長達9年誕四子女

34歲的五索（Rachel）先後誕下五個子女，原名鍾睿心的她被爆撻着66歲大生銀行主席兼大生地產副主席馬清鏗，兩人發展不倫關係長達9年，五索與馬清鏗交往9年來，共誕下四個小朋友，認真生得！ 五索近年以網紅姿態相當活躍，還與林作、裕美拍片成功引起網民關注，有雜誌就拍得她密會百億富豪馬清鏗，並在餐廳內旁若無人激吻，揭發她做「小三」達9年之久，五索回應傳媒查詢時，直認早知男方有老婆。自己甘願為錢當小三，又稱比大婆更加有錢，強調有錢比結婚更重要！

暫別 social media 報道指，五索童年居於大埔街市的唐樓，生活環境差，令她立志成為一個有錢人，她18歲時曾與富二代結婚，在2014年首度懷孕，經誕下兒子後卻發現如意算盤打唔響，因而決定帶同囝囝離家，五索遂於「富豪飯局」認識到馬清鏗，二人撻着後令她過住上等人生活，並獲男方贈送價值9,000萬麥當勞道豪宅。五索在網上直播時經常自爆有富豪男友，但從來沒有公開對方身份。 五索榮升闊太後忽然感到沉悶，去年起與林作、裕美成為網上拍檔，林作曾在片中聲稱為五索擔任顧問後即生活無憂，單是為她改了「五索」這藝名已獲10萬元報酬。五索成為雜誌封面後，即跟裕美拍下影響作澄清，裕美表示由頭到尾都知道內情，所以她一直叫五索在鏡頭前做回自己，認為人生每個決擇，是去做自己認為最正確、最適合自己的事情，外人點睇完全唔緊要；而五索直言醜聞影響到別人家人，又指馬清鏗原配一直對事件並不知情，她表示會暫時消失在social media一段時間。