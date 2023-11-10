35+ LOVE｜楊淇多次真性情盡現寸爆男伴　網民狠批態度太惡劣：憑實力單身

ViuTV戀愛真人騷《35+ LOVE》搵嚟楊淇（Kate）、趙頌茹（Yu）和趙慧珊（Aka）及不同素人男參賽者配對，於「16小時約會法則」戀愛實驗中，佢哋被安排入住6日6夜Dating camp，先後進行3小時、4小時及9小時單獨約會，再決定會否與對方進一步發展；全程皆有「戀愛觀察員」陳柏宇、練美娟及葛綽瑤（Yoyo）監察住佢哋嘅互動，希望可以順利幫35+嘅單身女藝人脫單。 有結婚夢及指自己可以閃婚 楊淇曾於記者會上表示有結婚夢及指自己可以閃婚，希望個天比佢搵到終身伴侶，唔想孤獨終老。不過，楊淇於節目中與男參賽者每次約會時都擺出高姿態，被觀眾狠批態度惡劣，就連陳柏宇及練美娟都睇唔過眼。 一班觀眾就唔明白點解楊淇於節目中要咁惡對男參賽者，例如前日（7日）播出一集，楊淇與心儀對象Yatman出海時詢問男方年齡，當對方回答29歲後，楊淇即時著咗火咁：「我會話自己40歲囉！唔想畀人話」，更回答自己過埋生日就39歲。

傾傾下計楊淇又講經佬上身：「唔使理過去，最重要係而家...唔使介意人點睇，最重要自己...」即使Yatman多次想回應楊淇，都係有楊淇講無人講。 「你想我hea答定認真答啊！」 「戀愛觀察員」練美娟睇唔過眼，直言：「我明白活在當下，但人哋想了解你或者傾吓偈，你就講一大堆道理去推人。」陳柏宇又認為楊淇為人負面：「成日諗乜都負面，但就喺度扮正面囉！」 楊淇仲試過與男參賽者阿B及Adrian單獨約會，不過楊淇都係以黑面及火爆脾氣對住人哋。與阿B約會當日，楊淇於餐廳如同黑面神：「得番半個鐘，好趕，咁樣食冇心情，我個腦function唔到，你揀（菜式）啦！」即使阿B不停提出建議及嘗試緩和氣氛，但楊淇都係一臉唔耐煩。 至於與Adrian約會當日，Adrian叫楊淇估吓佢幾歲，楊淇即時擺起個款：「我講咗我唔鍾意估！你唔好講囉！我唔想知。」當對方問楊淇問題希望打開話題時，楊淇就態度勁差：「呢個問題我被問過9億次，唔好好似記者問嘢咁啦，你想我hea答定認真答啊！」