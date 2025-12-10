35C郭珮文戰鬥格色誘丁子朗 挑戰自信角色直認鵪鶉性格

落選港姐郭珮文(Juliana)憑天賦本錢獲得賞識，簽約TVB後一度被公司力捧為新一代「咪神」，不過今年其工作量大減，上月現身《萬千星輝賀台慶》穿上紫色晚裝大騷其35C豐滿上圍。

郭珮文最近有份參演內地短劇《為何她們愛上我》，與男主角丁子朗成為拍檔，黑絲上陣的她更要色誘丁子朗。日前，郭珮文分享自己被綁起狂潑水的受虐場面，見她身穿白恤衫再襯黑絲襪大騷長腿，被淋水對待仍保持專業態度完成拍攝，非常敬業。