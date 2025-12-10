35C郭珮文戰鬥格色誘丁子朗 挑戰自信角色直認鵪鶉性格

落選港姐郭珮文(Juliana)憑天賦本錢獲得賞識，簽約TVB後一度被公司力捧為新一代「咪神」，不過今年其工作量大減，上月現身《萬千星輝賀台慶》穿上紫色晚裝大騷其35C豐滿上圍。
郭珮文最近有份參演內地短劇《為何她們愛上我》，與男主角丁子朗成為拍檔，黑絲上陣的她更要色誘丁子朗。日前，郭珮文分享自己被綁起狂潑水的受虐場面，見她身穿白恤衫再襯黑絲襪大騷長腿，被淋水對待仍保持專業態度完成拍攝，非常敬業。
導演從旁指導完成拍攝
郭珮文繼濕身戲之後，她在劇中更有主動出擊的色誘場口，谷胸曬腿的性感打扮，而對手則是丁子朗，挑戰拍色誘戲的郭珮文受訪坦言感到尷尬，最初也不知道怎麼演繹，她說：「因為呢場戲係初期拍，初時同丁子朗唔熟，所以都有少少尷尬同埋唔自然，如果呢場戲後啲拍就唔使嘥大家咁多時間，可以演得自然啲。」她更需要導演從旁指導才能完成拍攝，予人戰鬥格的郭珮文卻自嘲是鵪鶉性格，認為這類充滿自信的角色對她有一定難度，笑說：「我覺得呢啲角色，自信啲嘅人會容易做啲，我呢啲鵪鶉就有少少難度，但係都係好特別嘅嘗試，學到嘢，下次再遇到呢啲角色就識得點做。」丁子朗在劇中惹來多位美女對手進擊，看似艷福無邊，不過他指拍攝時最大考驗就是要忍笑。