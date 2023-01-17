36歲屯門娜娜被指有虛報年齡之嫌 老公背景曝光

36歲嘅「屯門娜娜」董幸兒早年喺屯門公園唱歌跳舞而為人熟悉，上年更參加TVB歌唱真人騷《中年好聲音》闖入100強，但表演失準嘅佢被即時淘汰，不過仍然大受外界矚目。雖然娜娜晉級失敗，不過就愛情得意，日前佢就驚爆婚訊，婚照曝光後被網民指佢睇落年紀比41歲嘅老公大，有虛報年齡嘅嫌疑，結果嬲到佢喺社交網站出PO還擊。

娜娜平反虛報年齡疑雲

日前屯門娜娜與貌似MIRROR人氣成員Anson Lo嘅圈外人迪康結婚，不過唔少網民就話娜娜喺冇濾鏡嘅情況下現真身，個樣望落仲老過41歲嘅迪康，例如「唔講，以為係兩母子」、「36歲。唔講以為56」、「我成日以為娜娜45歲」、「36歲？諗佢起碼報細10年咋！」及「娜娜真係3x ?!?!」等等。對於被指有虛報年齡嫌疑，娜娜就喺個人社交網站出PO為自己平反：「我14歲已經申請落黎（嚟）香港啦！點會需要報細呢？36歲我已經覺得自己中老年啦，朋友仔。」及「大哥，你都係估我啊？我14歲落黎（嚟）香港啦，我做咩要報細年紀？你可以話我樣老，我都係活咗36年，你唔洗自己亂下定論啊！話我38，年紀大多兩年又點啊，都係細我老公，大我又老公又點呀！莫明其妙，董幸兒，現年36，1986年1月25號凌晨1點半出生，我唔想死嗰時墳墓上住個假日期。」

老公迪康出PO護妻

之後，屯門娜娜亦有呼籲傳媒大眾唔好胡亂猜測：「我18年先識Happy伯，唔係10幾年，你咁想報我哋點解唔直接訪問我哋吖！你嘅亂估有冇諗過我呢？我老公都識，Happy伯支持好多人，唔係支持我一個，只係我條片紅咗姐（啫）。」

而娜娜老公迪康亦有喺社交網站出PO護妻：「屯門娜娜大婚之喜，希望各位給于最真誠的祝福給她。帶有色眼鏡的人可以先自己看一看自己，可能你會發現自己自愧不如，做自己喜歡的事、追夢，再找到自己真正的另一半，來之不易。經歷這麼多年網暴，負面新聞，也可以坦言相對，現在進入另一個人生階段，新的道路濶步而過，一切將會更好，happy wedding。」其後娜娜亦有轉發貼文，多謝老公並自爆曾患抑鬱。

老公背景曝光

另外，唔少網民都非常關心迪康嘅背景，日前迪康接受傳媒訪問時就話自己係室內裝修公司老闆，不過佢亦喺社交網站自爆嚟緊將會與老婆一齊出嚟唱歌。