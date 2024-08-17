36歲韓星張根碩驚揭患甲狀腺癌 代表作《原來是美男》紅遍全亞洲

張根碩昨日(16日)在YouTube頻道「IAM_JANGKEUNSUK」發布新片，親自向粉絲報告自己的健康狀況，他表示一年前被診斷出甲狀腺癌後，由於擔心會引起fans擔憂，故一直不敢公開病情，可幸手術非常成功，而且手術兩星期後的檢查結果也非常理想。張根碩在影片中透露手術八天後，嘴巴完全無法張開，身體既不能動，也不能做運動，令他感到恐懼，如今終恢復健康，他感謝大家的關心，又表示打算去濟州島旅行。張根碩的經理人公司表示，他選擇現在公開患癌及成功接受手術，是希望能夠給那些正在經歷困難時期的人帶來勇氣，希望藉由自身經歷鼓勵其他人面對困難時也能保持積極態度。