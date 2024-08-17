36歲韓星張根碩驚揭患甲狀腺癌 代表作《原來是美男》紅遍全亞洲

經典韓劇《原來是美男》男星張根碩驚爆患上甲狀腺癌，他近日透過事務所Craft42 ENT對外坦承患癌消息，表示2023年10月確診後，與醫療團隊深入討論，立即叫停原定的工作計劃，並於今年5月成功接受手術，而在手術後他已經康復，目前正在積極進行健康管理，並定期接受檢查以確保身體狀況。
張根碩昨日(16日)在YouTube頻道「IAM_JANGKEUNSUK」發布新片，親自向粉絲報告自己的健康狀況，他表示一年前被診斷出甲狀腺癌後，由於擔心會引起fans擔憂，故一直不敢公開病情，可幸手術非常成功，而且手術兩星期後的檢查結果也非常理想。張根碩在影片中透露手術八天後，嘴巴完全無法張開，身體既不能動，也不能做運動，令他感到恐懼，如今終恢復健康，他感謝大家的關心，又表示打算去濟州島旅行。張根碩的經理人公司表示，他選擇現在公開患癌及成功接受手術，是希望能夠給那些正在經歷困難時期的人帶來勇氣，希望藉由自身經歷鼓勵其他人面對困難時也能保持積極態度。
36歲的張根碩，5歲已入行當童裝模特兒，主演夥拍朴信惠、李洪基、鄭容和的2009年偶像劇劇《原來是美男》攀上事業高峯，張根碩不僅走紅亞洲，該劇之後還被翻拍成日劇及台劇。