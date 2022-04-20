360秒人生課堂｜戴耀明怕悶做演員 強調自己有名有姓唔係茄哩啡

由主持林盛斌(Bob)主持的無綫節目《360秒人生課堂》請來不同界別及各有經歷的嘉賓，本周四及周五請來有「無綫御用傻人」之稱的戴耀明、因在YouTube落廣告惹來極大爭議的車志健（Brian Cha），以及經歷過無數人生起跌、曾憑《倩女幽魂》勇奪金馬獎最佳改編劇本的著名編劇阮繼志。

怕悶做演員 自小被懷疑過度活躍的戴耀明，簡單地因為「怕悶」便立志當演員：「今日可以做飛機師，聽日可以做律師，後日可以打劫阿婆，諗起都開心！」在無綫當了多年小角色的戴耀明，雖然參演過無數古裝、時裝及民初劇，劇種溫情、搞笑至勵志皆有，做過的角色亦有記者、綁匪及日本軍官等，可惜仍然有觀眾記不起他的名字，更曾先後兩次在街上被指是「茄～哩～啡」，過程則與其演藝路一樣，有悲亦有喜；分享尾聲，戴耀明回復正色強調主題謂：「我唔係邊個邊個，我亦唔係茄哩啡，我個名叫做戴耀明。」