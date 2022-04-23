360秒人生課堂｜Brian車上TVB發表偉論 惹網民瘋狂批評

由林盛斌（Bob）主持的TVB節目《360秒人生課堂》，昨晚一集邀來車志健（Brian Cha）做嘉賓，節目未播已引起爭議，播出後網民反應更加一呼百應，紛紛表示多得Brian Cha，已少了睇YouTube，亦有網民決定課金做YouTube會員，目的只係唔想見到「Brian車」。



Brian Cha每個月花6位數的巨額，在YouTube落廣告落到聞風喪膽，他不僅是位講師及創業家，更被揭是李施嬅未婚夫車崇健（Anson）的親兄。雖然網民對Brian Cha一面倒負評，但TVB仍大膽請他現身節目，助他順便自我宣傳。Brian車趁《360秒人生課堂》播出前，在IG發文話：「早排喺屋企搵嘢，無意間搵到張自己細個嘅嬰兒相，瞓得好甜，仲緊握雙手……大個之後好多嘢都變咗，但有一樣嘢係無變，就係緊握雙手！我永遠相信一雙手可以創造奇蹟、扭轉命運……」Brian Cha預告今次在電視節目中跟大家分享如何捉緊自己信念，又話；「由一名健身教練變為今日嘅自己……如果你都同我一樣有一個夢想想去實踐，但係身邊嘅人有太多反對噪音，唔知道點處理，就記得準時收睇，因為我會話比你聽點樣用自己雙手創造屬於自己嘅命運……」雖然你有你鬧，但Brian Cha一於少理，今日再次出PO，又一次談及自己起步有幾困難，又未獲屋企人支持，他指今次當最愛最親的家人出現在拍攝現場時，自言驚喜到腦海空白了幾秒，表示會更加努力，就算面對任何逆境也會繼續前進。