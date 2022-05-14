360 秒人生課堂｜阿Bob 曾遭冷眼被指「廢人」 自嘲由龜頭升呢龜公

TVB綜藝節目《360 秒人生課堂》，昨晚 最後一集，阿Bob 親自落場為擔任演講嘉賓，除了薛家燕，阿Bob 伯樂之一的前新城電台台長朱明銳亦親臨現場。原來阿Bob 於 2003 年加入新城電台節目部前，是在新城營業部工作，月薪高達數萬港元。但為了興趣，阿 Bob 放棄豐厚收入轉戰節目部，並由「節目助理」做起，他表示 ：「依家做助理8千啫，我覺得我有一日會搵到8萬，銳哥於是就叫我試吓，我家人都非常支持。」

阿Bob一開始已以「節目總監」為奮鬥目標，並把握機會做好每件事，可惜換來的不是廣告商的冷眼，就是遭人嫌棄：「有日有個唱片公司嘅哥哥仔，帶住新入行嘅妹妹仔行台，佢一路行一路介紹呢個台長、呢個靚聲王咁，行到嚟我嗰行，我遠處聽到個女仔問『咁呢個肥肥哋嘅呢?』『呢個唔 使識，呢個廢架』喂 ！你邊隻眼見到我廢？」

阿Bob 並未因此受到打擊，繼續把握好每個機會，即使是別人眼中微不足道的「報時」工作，亦珍而重之。其後阿Bob 因為有份主持的《新香蕉俱樂部》成為當年最高收聽率的電台節目之一，獲得電視台及電影公司賞識， 演出機會遞增。奮鬥了6至8年左右，阿 Bob 終一嚐月薪八萬甜頭，並第一時間 買了兩隻名錶送給父母：「因為我大學嗰時，屋企環境唔係幾好，阿媽當咗隻錶， 呢件事擺咗喺我心入面。」

阿Bob 坦言要感激看不起他的人：「好好記住嗰個畫面、嘴臉、說話、感覺，因為呢啲嘢全部都係將你推向成功嘅燃料。」笑看冷眼的阿Bob，對於被封「龜頭 Bob」亦絕不介意：「其實我覺得係幾似。以前我淨係得個頭，依家我升咗級、有埋個身，叫做龜公 Bob，人哋點話你唔使在意，你只要知道自己做緊乜、係邊個就得。我好知我自己係邊個，我叫阿Bob，『The Best of The Best』。」

阿Bob 的精彩演講及勵志言論贏得全場掌聲，家燕姐亦大讚阿Bob 成功有理:「你唔怕蝕底，我哋做電台，好多時突然有大段稿拎埋嚟，個個唔知邊個講，佢第一句就話畀我講。你好肯幫人，我哋有時會一齊傾難處，傾傾吓會唔見咗阿Bob，原來佢走咗出去搵人求救，入嚟就話搞掂晒。」