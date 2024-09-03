童星出身的37歲日本女星鈴木杏，除了拍攝寶礦力廣告及岩井俊二電影《花與愛麗絲》外，當年還以18歲之齡參演劉偉強、麥兆輝執導的2005年電影《頭文字D》，同片演員還有周杰倫、陳冠希、黃秋生、余文樂、杜汶澤及陳小春等，陣容鼎盛。

鈴木杏年輕時以清純形象發展，不過近年她以短髮的中性打扮示人，但仍然活躍當地演藝圈。今日下午，鈴木杏更新IG，並宣布已搬離東京，移居到長野縣生活，她寫：「在各種緣份引導下，最近我搬到了長野縣，我還在適應這個地方，但卻不會急進去融入，我會每天想像十年後會過住甚麼的生活。」她自言享受自給自足的生活，劈柴及割草已成了她的生活日常，故不需要去做Gym及運動，鈴木杏強調並非退出演藝界，又表示跟住在東京時相比，目前的思維和價值觀也產生很大變化。