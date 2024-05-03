39歲傅穎加盟緋聞男友公司定居東莞 搞歌迷聚會親自下廚

現年39歲前女子組合Cookies成員傅穎（Theresa），近年長居內地拍劇，早年她在廣州生活曾長期受到失眠困擾，於是兩年前轉到上海生活，最近，她更低調加盟緋聞男友胡清藍開設的公司，並連人帶貓特意搬到東莞定居。日前，Theresa便在社交網分享她在東莞搞歌迷聚會的短片，並大曬廚藝。
胡清藍早前上載影片，宣布Theresa正式加盟其公司，他更做埋司機親自揸逾400萬名車到機場接Theresa，並安排她入住複式豪宅，待遇超然。轉眼間， Theresa已在東莞定居一個月，日前，她在社交網分享搞歌迷聚會的片段，片中見她大批福利，親自下廚，切菜炒餸兼沖飲品，雖然手勢生疏，但親力親為，滿滿的誠意足已經冧爆一眾粉絲。
Teresa其後分享感受寫道：「前兩天在東莞的粉絲聚會給大家拍了個後廚記錄，這次場地有限，只有60個名額，所以只在粉絲群裡發了公告。答應了要做飯給大家吃哈哈哈，本來想做燴飯，不過出了一點點意外變成了炒飯。」她更自嘲當年在美女廚房的廚藝：「多年沒展示廚藝，繼美女廚房後，請相信這一碟炒飯是熟的。感謝你們多年來的陪伴，真的太不容易了，讓我們一起繼續見證彼此的成長吧 #粉絲的福利 #做飯 #記錄」。