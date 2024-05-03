39歲傅穎加盟緋聞男友公司定居東莞 搞歌迷聚會親自下廚

現年39歲前女子組合Cookies成員傅穎（Theresa），近年長居內地拍劇，早年她在廣州生活曾長期受到失眠困擾，於是兩年前轉到上海生活，最近，她更低調加盟緋聞男友胡清藍開設的公司，並連人帶貓特意搬到東莞定居。日前，Theresa便在社交網分享她在東莞搞歌迷聚會的短片，並大曬廚藝。

胡清藍早前上載影片，宣布Theresa正式加盟其公司，他更做埋司機親自揸逾400萬名車到機場接Theresa，並安排她入住複式豪宅，待遇超然。轉眼間， Theresa已在東莞定居一個月，日前，她在社交網分享搞歌迷聚會的片段，片中見她大批福利，親自下廚，切菜炒餸兼沖飲品，雖然手勢生疏，但親力親為，滿滿的誠意足已經冧爆一眾粉絲。