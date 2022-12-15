39歲鄧麗欣激罕曬裸背浸溫泉照 張繼聰搞笑：點肯定依位係你？

鄧麗欣（Stephy）於10月份生日當天為電影《飯戲攻心》票房破6000萬找數，分享Deep V一件頭泳衣照，被激讚完全無39歲嘅歲月痕跡，佢當時就笑言已經去盡尺度，其他嘅就交畀林明禎，不過林明禎拒絕分享泳衣照，只係自彈自唱王菀之《飯戲攻心》主題曲《狠愛狠愛你》。而鄧麗欣日前就再次挑戰尺度，於社交平台分享赴台北工作時順道到北投浸溫泉嘅裸背相，寫道：「自完成拍攝之後，台北每天都下著不慌不忙的毛毛細雨，濕濕冷冷，泡個溫泉，最好不過。」

一班網民都喺留言留下一堆心心眼Emoji大讚好索，並跪求正面照及詢問係邊個幫手影相。與鄧麗欣於《飯戲攻心》飾演情侶嘅張繼聰搞笑留言：「其實呢…就… 點肯定依位係你？」鄧麗欣就回應指：「唔好咁咄咄逼人啦」；導演陳詠燊亦搞鬼地留言指自己唔敢Like二嫂呢個Post：「由四千萬開始嘅唔著褲，至到七千萬嘅唔著衫，我好欣賞呢份進步！」，又提到係咪電影中嘅紅色USB內容流出，鄧麗欣隨即反擊：「你地真係要檢討下！」

網民：正過後生嗰陣

鄧麗欣嘅露背相惹起廣大關注，網民亦於討論區出Po討論，大讚好索：「Stephy嘅話我覺得佢後生嗰陣一啲都唔靚，真係到咗三十幾歲打後啲女人味先出晒嚟」、「如果你年齡過40，你就知呢張相影得好正」、「20唔露，30唔露，40路先嚟露」、「正過後生嗰陣」、「想睇正面」等等。不過，都有網民直言鄧麗欣而家太瘦，反而以前有啲肉地仲好睇。

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