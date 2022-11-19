39歲「雷神」基斯宣布暫時息影 基因問題增加患阿茲海默症機會

「雷神」基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)的個人紀錄片《基斯咸士禾夫挑戰極限》(Limitless with Chris Hemsworth)，最近已在Disney+上架，他挑戰人體極限，探討長壽奧秘，更會在節目中大騷肌肉及麒麟臂，又落水訓練展示完美體格。
39歲基斯咸士禾夫外型性感有型，在影迷心目中的形象既威猛又完美，但他坦言接受健康檢查時被診斷出患阿茲海默症的機率高出常人8至10倍，讓他相當震驚，決定暫時息影好好休養，完成紀錄片宣傳後會返回澳洲多陪家人，現階段仍復出無期。
基斯拍攝紀錄片《基斯咸士禾夫挑戰極限》時首度對外坦承，在健檢時被診斷出可能罹患由腦退化引起的阿茲海默症，他檢查出體內有2條APOE4基因，分別來自父母親，而這種基因組合將會大大提升患病機率，即代表比常人高出8至10倍的風險，而他的祖父也罹患了阿茲海默症，基斯接受《Vanity Fair》訪問表示會暫時息影一段時間。
對於未來有很高的機率會忘記最愛的家人，基斯聽到診斷報告時相當震驚，並說：「原本以為我會很健康長壽，所以聽到的時候有些心酸。」但他揚言會將這次事件轉變成為動力，並告訴妻兒，為健康會好好休息，在結束手上已經簽約的工作後，就會跟家人放一個長假。