39歲「雷神」基斯宣布暫時息影 基因問題增加患阿茲海默症機會

「雷神」基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)的個人紀錄片《基斯咸士禾夫挑戰極限》(Limitless with Chris Hemsworth)，最近已在Disney+上架，他挑戰人體極限，探討長壽奧秘，更會在節目中大騷肌肉及麒麟臂，又落水訓練展示完美體格。

39歲基斯咸士禾夫外型性感有型，在影迷心目中的形象既威猛又完美，但他坦言接受健康檢查時被診斷出患阿茲海默症的機率高出常人8至10倍，讓他相當震驚，決定暫時息影好好休養，完成紀錄片宣傳後會返回澳洲多陪家人，現階段仍復出無期。