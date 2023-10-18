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娛樂
2023-10-18 11:51:26

4拍4家族｜謝安琪仔女罕有亮相公開場合 一家四口溫馨出席首映禮

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4拍4家族｜謝安琪仔女罕有亮相公開場合 一家四口溫馨出席首映禮

謝安琪主演新片《4拍4家族》舉行首映禮，全家總動員支持。

由賴恩慈執導，泰迪羅賓監製兼主演、謝安琪（Kay）、Anna hisbbuR、陳諾霆（Rondi）、陳奐仁及Manson張進翹合演的音樂溫情電影《44家族》，昨晚舉行首映禮，活動中泰迪羅賓、謝安琪、Anna hisbbuR、陳諾霆以及音樂總監戴偉更於台上表演電影插曲《落落上上》，吸引不少粉絲和街坊圍觀，為將於1019日上映新片全力造勢。

今次首映禮，張繼聰帶同囝囝張瞻（James）與囡囡張靖（Kakaball一同現身，一家四口總動員出席首映禮力撐Kay，四人更襯好衣着顏色，一家人顯得份外溫馨。及後，Kay和阿聰接受訪問時，Kay都特別感謝家人的鼎力支持，她大讚：「他們是我的最強應援團。囝囝囡囡表現很大方，沒有怕醜，上台又做《44家族》的手勢，真係好高分！」謝安琪亦透露《44家族》團隊因為見自己在家中亦與丈夫子女們「Jam歌」，十足現實版的「44家族」，於是特意邀請全家到場。

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Kay自言相隔多年再度拍戲做女主角，心情當然緊張。 活動中，泰迪羅賓、謝安琪、Anna hisbbuR等於台上表演電影插曲《落落上上》。

「愛妻號」阿聰公開大讚Kay的演技，他直言：「睇試片時覺得『點解做得咁勁？』並不是因為兩夫妻而講恭維說話，而是好難去演，就算成日拍戲的人都未必做得到。」此外在拍攝《44家族》的期間，阿聰自爆高調揸電單車去探班，並笑言：「劇組的人都說我人未到車聲已經到，更會大膽問攝影師『是不是已經有（Good take）？』站在旁邊施加壓力，自認自己好敗壞，不過全因現場都是自己的朋友，才會大膽講笑。但當到自己拍戲時會變返好恭敬、禮貌，會鞠躬同成日萬歲。」Kay回應：「其實見到佢來探班都感到很sweet，都因為全部都是他的朋友才會這樣開玩笑。」阿聰續指：「他們有場戲在飛鵝山上拍攝，晏晝上去拍到夜晚，只得三、四度，去到晚上十一、二點時我問助手們得知仍未收工，決定揸車上去看看，上去睇到連泊在一旁的車都結霜，真係有少少肉赤。我成日都同佢講唔好涉獵拍攝，做歌手幾好，著得靚、上台唱歌有人歡呼，好高貴，但做演員又瞓街、又碌地、又凍，好辛苦。」

謝安琪久違大銀幕多年再度飾演女主角，丈夫張繼聰激罕帶同一對仔女公開亮相。 音樂溫情電影《4拍4家族》，昨晚舉行首映禮 謝安琪主演新片《4拍4家族》舉行首映禮，全家總動員支持。
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