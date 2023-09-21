4拍4家族｜謝安琪好開心多個仔 對「小鼓神」陳諾霆有讚無彈(附訪問片)

謝安琪(Kay)、泰迪羅賈(Teddy Robin)、Anna hisbbuR、陳諾霆(Rondi)、陳奐仁(Hanjin)及張進翹(Manson)今日一同乘搭昂坪纜車，前往昂坪市集為電影《4拍4 家族》宣傳造勢，眾人配合電影主題，以Band友造型登場，Kay首度公開演繹電影主題曲 《毋忘“If I don't remember"》，戲中演其妹妹的 Anna 演唱電影歌曲 《 Not a fairy tale 》，只有10歲的「小鼓神」Rondi就施展擊鼓演出，技驚四座。擔任監製兼主演的泰迪羅賓表示，從構思與開拍歷時8年，慨嘆音樂題材電影難搵資金，開心終於正式上映，由於故事內容不斷修改，慶幸找到昔日band友的孫Rondi演戲裡的鼓手。

Kay首度公開演繹電影主題曲 《毋忘“f 1 don'tremember°》。

開心多個天才囝囝 Kay與Rondi在片中扮演母子，Kay很開心多了一個仔，又大讚對方是一個天才，「剛才大家都看到他的Drum Solo，他是真心厲害的！他是世界級的厲害！」Rondi在旁否認又謂仍有很多東西要學。Kay則搞笑指他扮謙虛，但她對Rondi有讚無彈︰「是很有天份的音樂人，自己亦都好榮幸可以跟他合作，他真的很乖，很努力。在片場很辛苦，他也要在旁做功課，當時又要是冬天，非常凍，也很辛苦他，體驗了人間疾苦。」Kay認為Rondi的表現有100分，在片中很自然，不少朋友看過片段之後，都對Rondi有讚無彈。

Kay出道歌由Rondi爸爸彈奏 Rondi表示自己未曾拍過戲，可以體驗了拍戲，很開心可以跟Kay合作。問到二人有沒有在片場合照，他們竟然說沒有。問到Rondi有沒有聽過Kay唱歌，Rondi表示沒有，而Kay稱自己第一首歌是由Rondi爸爸彈奏，跟Rondi的家庭很有淵源。及後記者指Kay的囝囝也很有天份，Rondi在旁問「佢做咩㗎？」Kay答︰「是一個紮實的年輕人，有很多興趣。」她表示跟小演員合作很開心，而Rondi是個文質彬彬的人，在片場會玩音樂，又會幫大家拍照。