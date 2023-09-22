4拍4家族｜Manson自爆Kay係佢靈感來源 開工第二日向謝安琪表白

謝安琪(Kay)、泰迪羅賓(Teddy Robin)、Anna hisbbuR、陳諾霆(Rondi)、陳奐仁(Hanjin)及張進翹(Manson)昨日(21日)一同乘搭昂坪纜車，前往昂坪市集為電影《4拍4 家族》宣傳造勢，眾人配合電影主題，以Band友造型登場，Kay首度公開演繹電影主題曲 《毋忘“f 1 don'tremember°》，戲中演其妹妹的 Anna 演唱電影歌曲 《 Not a fairy tale 》，只有10歲的「小鼓神」Rondi就施展擊鼓演出。

Manson表示今次為電影創作片尾曲《Rain or shine》，「就好像今天的天氣一樣很陽光普照，前幾天很大雨。其實想說的就是，做音樂或拍電影也好，無論怎樣都好我們都要完成那件事，和很享受過程的感覺。」他表示今次在戲中飾演陳諾霆(Rondi)的叔叔，跟謝安琪(Kay)也有合作，坦言今次不夠喉，希望下次的角色再多些戲份。Manson表示角色是很喜歡謝安琪，是他的偶像。他稱角色跟自己很相似，因為自己以前聽過Kay的英文歌《One and only》，深深打動到他，令他覺得日後音樂創作不會局限在廣東話，亦可以做英文歌。他自爆在開工第二日見到Kay的時候，便向她表白，而Kay更跟他分享當年創作感受。

他說︰「因為我是寫片尾曲的，片尾曲其實我寫的時候，不知道Kay會不會答應，但我就想著她的聲音寫了中間一段，今天我們在記者會前一齊坐纜車，我就邀請她唱，對方亦很快答應。」Manson稱很開心有份參與今次工作，而且可以跟不同音樂人一起，加上自己聽過泰迪羅賓、陳奐仁的音樂，二人亦很樂意跟他分享怎樣繼續做音樂，認為音樂是一樣可以陪伴大家一輩子的東西，無論大家在甚麼階段，都會繼續帶著音樂去走人生的每一個章節。問到今次嚐試過拍電影之後，會不會想參與更多電影工作，他表示不會，現時比較想專心於作曲和寫歌詞，向曲詞創作者的方繼續走。