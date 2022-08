李璨琛的4歲囡囡李元元(Lucy)一向深受網民歡迎,其母梁志瑩為阿女開設IG帳戶,有多逾38萬人追隨,還以星二代姿態接拍廣告,令星媽更加勤力為囡囡經營社交平台。

Lucy媽時常在IG分享搞笑日常,不過日前她上載Lucy身穿裙仔坐在椅上的照片,一身打扮加上坐姿,竟被媽咪以文字形容為:「廟街流鶯一枚,喂呀你可唔可以着番好對鞋先再講呀,你咁樣係唔會有客㗎!」將阿女來開玩笑卻玩出禍,引起大批網民批評,有網民斥梁志瑩身為人母卻戲言年僅4歲幼女下海,實在用詞不當兼相當痴線。

鬧出風波後,直至今日Lucy的帳戶已被刪走,梁志瑩在自己個人帳戶發文回應,否認是主動刪走Lucy的帳戶,而是IG方面突然審查,她寫道:「其實呢我本人就冇delete度lucy個account,係因為lucy is not old enough喎,而比IG suspend咗個account。處理中處理中,大家稍安毋躁 #我哋大家一齊念力希望個account可以早日重見光明 #LUCY會繼續喺度見大家」。