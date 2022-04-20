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娛樂
2022-04-20 15:58:45

40歲生日李準基為粉絲落淚 Do姐心心眼：睇得又打得離晒譜

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Do姐笑指李準基的西裝look型到爆，相信他穿的西裝已經賣斷市。 40歲的李準基在《Again My Life》演高中生，毫無違和感。

「不老男神」李準基日前(17)40歲生日，他接受「黃Viu煲劇平台」越洋專訪，連續兩年無法與fans面對面慶祝生日，他自爆：「很想念fans，去年這個時候，我只能在網上與他們見面，讓我難過到哭了，我的願望是能夠見到我愛的人。」Oppa如此感性，難怪連Do(鄭裕玲)也被俘虜，她昨日(19)自爆現正追看由李準基主演的韓劇《Again My Life》，激讚男神相貌標緻：「真係離晒譜！佢皮膚好好、白白淨，但係又打得。」

40歲的李準基在《Again My Life》演高中生，毫無違和感。 Do姐在《口水多過浪花》推介李準基主演的《Again My Life》。

Do姐讚「童顏神話」Amazing

Do姐經常在電台節目《口水多過浪花》分享煲劇心得，原來她早於《月之戀人-步步驚心：麗》時期已成為李準基粉絲，並透露自《Again My Life》開播以來追足4集，「我鍾意呢套戲係因為佢(節奏)好爽、唔會拖，同埋你會有少少覺得，如果我有一個咁嘅機會返去以前，讀書嗰陣有好多犯錯、或者見到同學行差踏錯，你可以幫佢。」Do姐和迪偉都大讚劇中李準基回到高中的外貌Amazing，除了「童顏神話」，幾位主持人都不忘補充動作場面都非常有睇頭。

 

Do姐認為李準基睇得又打得，令劇集生色不少。 Do姐大讚《Again My Life》第一集的天台打戲令人印象深刻。 《Again My Life》每集都有動作場面。

擔心定型曾拒演

李準基與金智恩主演的Viu Original原創動作韓劇《Again My Life》，口碑與收視俱佳，不錯，但原來Oppa曾一度擔心定型而推卻劇本，「我總是扮演為正義而戰的英雄、努力生存的人物，大家都說我的角色是鮮血、汗水和淚水的化身，我知道我透過這些角色能展示魅力，但不禁擔心自己的演員生涯，所以禮貌地婉拒了。」幸好導演再次邀請，李準基細閱劇本消化角色後，最終接拍了。劇集於「黃Viu煲劇平台」播出，更已登上人氣劇三甲位置。

 

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