40歲生日李準基為粉絲落淚 Do姐心心眼：睇得又打得離晒譜

「不老男神」李準基日前(17日)40歲生日，他接受「黃Viu煲劇平台」越洋專訪，連續兩年無法與fans面對面慶祝生日，他自爆：「很想念fans，去年這個時候，我只能在網上與他們見面，讓我難過到哭了，我的願望是能夠見到我愛的人。」Oppa如此感性，難怪連Do姐(鄭裕玲)也被俘虜，她昨日(19日)自爆現正追看由李準基主演的韓劇《Again My Life》，激讚男神相貌標緻：「真係離晒譜！佢皮膚好好、白白淨，但係又打得。」

Do 姐讚「童顏神話」Amazing Do姐經常在電台節目《口水多過浪花》分享煲劇心得，原來她早於《月之戀人-步步驚心：麗》時期已成為李準基粉絲，並透露自《Again My Life》開播以來追足4集，「我鍾意呢套戲係因為佢(節奏)好爽、唔會拖，同埋你會有少少覺得，如果我有一個咁嘅機會返去以前，讀書嗰陣有好多犯錯、或者見到同學行差踏錯，你可以幫佢。」Do姐和迪偉都大讚劇中李準基回到高中的外貌Amazing，除了「童顏神話」，幾位主持人都不忘補充動作場面都非常有睇頭。